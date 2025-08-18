Świątek ma nowy przydomek. Wszystko przez to, co zrobiła w meczu z Rybakiną

Trudno przejść obojętnie obok tego, co Iga Świątek wyprawia w Cincinnati. Do tej pory mistrzyni Wimbledonu nie straciła jeszcze seta w żadnym ze spotkań. W półfinale czekała na nią Jelena Rybakina, czyli pogromczyni Aryny Sabalenki. Polka kolejny raz udowodniła, że jest w kapitalnej formie.

Choć w pierwszym secie przegrywała już 3:5, to szybko zdołała odwrócić losy pojedynku i zgarnąć cztery kolejne gemy. W drugiej partii prezentowała się już zdecydowanie pewnej, solidniej. Mimo kilku chwil niepewności na finiszu przypieczętowała wygraną 7:5, 6:3, która oznaczała jej pierwszy w karierze awans do finału tysięcznika w Cincinnati.

Polsat Sport Polsat Sport

Świątek w finale, a tu takie słowa. Werdykt wydany

Szczególnie w drugiej odsłonie nasza reprezentantka popisywała się kapitalnymi zagraniami w defensywie. Mówiąc kolokwialnie, wszystkie piłki przelatywały na drugą stronę. Po zakończeniu spotkania nowy pseudonim 24-latce nadała Paula Kania-Choduń.

Ściana

Następnie w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Kania-Choduń wyjaśniła genezę swojego wpisu w mediach społecznościowych. - Po meczu wrzuciłam wpis, że Iga Świątek the wall (ściana - tłum.), bo to takie stwierdzenie, które bardzo mi pasuje do tego spotkania. Rybakina próbowała wszystkiego, mocno, mocniej i najmocniej jak potrafiła, a tam wszystko wracało. W takim momencie, gdzie próbujesz absolutnie wszystkiego, wyciągasz najmocniejsze uderzenia, pojawia się frustracja, że nic nie dostajesz za darmo - powiedziała.

Rozwiń

Polka zanotowała szóstą wygraną przeciwko Jelenie Rybakinie. Teraz czeka ją mecz o tytuł, w którym zmierzy się z Jasmine Paolini. Z Włoszką Świątek mierzyła się pięciokrotnie, za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Jak będzie w finale WTA 1000 Cincinnati?

- Iga będzie faworytką. Ona potrafi grać jako faworytka, gdzie wiele zawodniczek nie do końca to potrafi i presja tego, że powinny wygrać, jest dla nich na tyle mocno przytłaczająca, że nie potrafią zagrać swojego najlepszego tenisa. Iga była w takiej sytuacji niejednokrotnie, więc bardzo dobrze potrafi się w niej odnaleźć (...) Miałam okazję obejrzeć trochę Paolini. W tym, co widziałam, nie wydaje mi się, żeby to była Paolini konsekwentna i solidna z zeszłego sezonu, gdzie grała bardzo równo - analizowała Paula Kania-Choduń.

Spotkanie Iga Świątek - Jasmine Paolini odbędzie się o północy, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

Iga Świątek w finale turnieju WTA 1000 Cincinnati zagra z Jasmine Paolini Foto Olimpik AFP

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Mark Lyons PAP/EPA