Świątek ma na nie patent. Rosjanie wyliczają kolejne klęski

Iga Świątek wygrała 14 meczów z rzędu z Rosjankami

Świątek zareagowała na to najlepiej jak mogła i sama rozpoczęła turniej od "wycieczki do piekarni", jak nazywają to światowe media , nawiązując oczywiście do setów wygranych bez straty gema, które popularnie nazywa się "bajglami". Pawluczenkowa nie jest pierwszą, z pewnością też nie ostatnią zawodniczką, której Polka sprawiła taki "prezent", okazuje się jednak, że ma wyjątkowy patent na mecze właśnie z Rosjanki. Jak wylicza portal "Championat", była to już 14. z rzędu wygrana Świątek w meczach nad rywalkami z tego kraju.