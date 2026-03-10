Świątek ledwo zeszła z kortu. I nagle zaskoczenie. "Nie byłam facetem"

Iga Świątek walczy o pierwszy tytuł w cyklu WTA w tym sezonie. Doskonałą ku temu okazją jest trwający właśnie prestiżowy turniej WTA 1000 w Indian Wells, który Polka wygrywała w swojej karierze już dwukrotnie - w 2022 oraz 2024 roku.

Nasza wiceliderka światowego rankingu z racji rozstawienia rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której ograła reprezentantkę gospodarzy - Kaylę Day. Po triumfie nad Amerykanką przyszedł czas na bój z Marią Sakkari, który stanowił dla Igi Świątek okazję do rewanżu za ostatnią porażkę w Dosze.

Nasza reprezentantka skorzystała z niej bez skrupułów, pewnie pokonując Greczynkę w dwóch setach 6:3, 6:2. Dzięki temu awansowała do 1/8 finału, gdzie czeka ją starcie z Karoliną Muchovą. Podczas pomeczowej konferencji Polka z uznaniem wypowiadała się na temat swojej najbliższej rywalki.

- Bilans naszych bezpośrednich spotkań może być na moją korzyść, ale pamiętam wszystkie mecze, które z nią rozegrałam, i czasami przegrywałam, na przykład przegrywałam w trzecim secie. Jest niesamowitą zawodniczką i większość naszych meczów była bardzo wyrównana. Będzie ciężko, ale jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam grać przeciwko niej. Lubię też oglądać Karolinę. Fajnie jest widzieć kogoś, kto gra tak mądrze i płynnie. Jest jak kobieca wersja Rogera Federera - powiedziała do dziennikarzy Iga Świątek.

Tenis: WTA Indian Wells. Iga Świątek pytana o nierówności. Odpowiedziała wprost

Ci spytali ją jednak także o kwestie dotyczące równości w rywalizacji mężczyzn, duetów i par mieszanych, między innymi w sferze układania terminarzy.

- Szczerze mówiąc, nie patrzę na harmonogram z tej perspektywy, ponieważ chociażby wy możecie powiedzieć, że gra w nocnej sesji jest najlepsza, podczas gdy ja wolę dzienną. Więc gdy nie ma równości i gram w sesji dziennej, mi jest z tym dobrze. Dlatego nie analizowałam tego w ten sposób, bo nigdy nie czułam takiej potrzeby. (...) Jedyną sferą, w której może dochodzić do nierówności jest kwestia próśb poszczególnych zawodników i zawodniczek, ale nie wiem jak wyglądają one u innych, dlatego nie mam możliwości, by to ocenić - stwierdziła Iga Świątek.

- Odkładając na bok temat terminarza. Czy są inne pola, na których odczuwasz nierówność? A może rozważasz je jako identyczne? - dopytali 24-latkę przedstawiciele mediów.

- Nigdy nie byłam facetem, nie grałam w tourze ATP, więc nie wiem, jak oni są traktowani. Ale czuję, że my jesteśmy traktowane w dobry sposób. Więc nie powiedziałabym, że cokolwiek jest źle, jeśli chodzi o nasze życie w tourze - wypaliła w odpowiedzi wiceliderka światowego rankingu.

I dodała: - To oczywiści trudne, bo sam sport jest trudny. Ale nie, gramy w tych samych turniejach, mamy to samo środowisko, więc nie wiem, gdzie mogłoby dochodzić do nierówności.

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Iga Świątek Andrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East News East News

Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTA Nur Photo/East News NOUSHAD THEKKAYIL East News

Arthur Rinderknech - Carlos Alcaraz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport