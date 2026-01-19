Poniedziałkowy mecz pierwszej rundy Australian Open z Yue Yuan nie był dla Igi Świątek spacerkiem. Zwłaszcza w pierwszym secie. Była to raczej dwugodzinna, zacięta rywalizacja, w której jednak wiceliderka rankingu WTA udowodniła swoją wyższość, zwyciężając 7:6:(5), 6:3.

Tym samym to reprezentantka Polski bez niespodzianki znalazła się w drugiej rundzie wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne, w której jej rywalką będzie Marie Bouzkova. Czeszka rozpoczęła swoją przygodę z tegoroczną edycją Australian Open od wygranej 6:2, 7:5 z meksykańską tenisistką Renatą Zarazuą.

Australian Open. Iga Świątek górą nad Yue Yuan. WTA reaguje

Na premierowy triumf Igi Świątek na Antypodach zareagował oficjalny portal WTA, zaznaczając, że dzisiejszy mecz miał zupełnie inny przebieg niż ubiegłoroczne starcie obu tenisistek w Pekinie. Wówczas Polka pewnie pokonała Chinkę 6:0, 6:3 w 74 minuty, a teraz została zmuszona do wzmożonego wysiłku. Ostatecznie poradziła sobie jednak z tym wyzwaniem, wspinając się na wyżyny. I chwilami wprawiając w osłupienie swoją przeciwniczkę, która "nie wierzyła" w to, co widzi.

Spokój 25-krotnej mistrzyni singlowych turniejów WTA był widoczny w ostatnich partiach i tie-breaku pierwszego seta. Yuan była o jednego gema od zwycięstwa w pierwszym secie i utrzymywała wyrównany wynik w tie-breaku, ale umiejętność dyktowania przebiegu wymian przez Światek ostatecznie pozwoliła jej zanotować sporą część z 24 winnerów

- Yuan nie wierzyła, gdzie lądowały niektóre z nich, co świadczy o precyzji Igi Świątek - czytamy dalej.

Portal organizacji zarządzającej kobiecym tenisem dodał, że na starcie drugiego seta Iga Świątek zdołała zachować impet z końcówki pierwszej partii, szybko obejmując prowadzenie. A wygrywając mecz, zanotowała swoje 25. zwycięstwo z rzędu w meczach pierwszej rundy Wielkiego Szlema.

- Spokój, siła, precyzja - tak podsumowany został główny arsenał Igi Świątek, który pozwolił jej pokonać Yue Yuan. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie on służył Polce także w kolejnych meczach, a jej forma będzie wzrostowa. Przypomnijmy, że podczas tegorocznego Australian Open 24-latka pierwszy raz w karierze staje przed możliwością walki o skompletowanie karierowego Wielkiego Szlema.

