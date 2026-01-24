Iga Świątek idzie jak burza w tegorocznej edycji wielkoszlemowego Australian Open. Wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa w pierwszej rundzie w błyskawicznym tempie pokonała kwalifikantkę z Chin Yue Yuan 7:6(5), 6:3. W drugiej rundzie na jej drodze stanęła Marie Bouzkova, jednak pokonanie Czeszki nie było dla naszej zawodniczki problemem - w mgnieniu oka Raszynianka wyeliminowała z gry doświadczoną rywalkę i zameldowała się w trzeciej rundzie, gdzie po drugiej stronie kortu czekała na nią Anna Kalinska.

Starcie z Rosjanką miało dość nieoczekiwany przebieg - w pierwszym secie Polka dominowała, pozwalając rywalce wygrać zaledwie jeden gem. W drugim secie role się odwróciły i to Kalinska spisywała się lepiej. Ostatecznie triumfatorkę poznaliśmy po trzysetowej batalii, z której zwycięsko wyszła sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Wygrała 6:1, 1:6, 6:1.

Pękła magiczna granica. Tyle Iga Świątek zarobiła już w Melbourne

Dla Igi Świątek 114. edycja Australian Open to nie tylko okazja na "Karierowego Szlema" (do tej pory Polka triumfowała w US Open, Wimbledonie i turnieju Rolanda Garrosa), ale również możliwość powiększenia swojego imponującego majątku. Organizatorzy postarali się o rekordową pulę nagród wynoszącą aż 111.5 mln dolarów australijskich.

Nasza zawodniczka w sobotę zameldowała się w czwartej rundzie Australian Open, a więc może być już pewna premii w wysokości 480 tys. dolarów australijskich (około 1,18 mln złotych). Jeśli w kolejnym spotkaniu Iga pokona przedstawicielkę gospodarzy Maddison Inglis, awansuje do ćwierćfinału i zapewni sobie "wypłatę" w wysokości 750 tys. dolarów australijskich (około 1,84 mln złotych).

Półfinaliści singla w tym roku zainkasują po 1.25 mln dolarów australijskich (około 3 mln złotych), finaliści otrzymają po 2,15 mln dolarów australijskich (około 5,28 mln złotych), a triumfatorzy nagrodzeni zostaną czekami na 4,15 mln dolarów australijskich (około 10,19 mln złotych).

Mecz Igi Świątek z Maddison Inglis zaplanowano na poniedziałek, 26 stycznia. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii Sport.

Iga Świątek rywalizowała o awans do czwartej rundy Australian Open 2026 William West AFP

Iga Świątek ARNE DEDERT / DPA AFP

Iga Świątek Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby © 2026 Associated Press