Czas na pierwszy występ Igi Świątek na mączce w 2026 roku. Po słabszych tygodniach, gdzie Raszynianka nie zanotowała żadnego indywidualnego półfinału, 24-latka wkracza w kolejny etap sezonu z nową energią. Jednym z pozytywnych bodźców ma być zmiana trenera, która dokonała się po nieudanym starcie w turnieju WTA 1000 w Miami. Wima Fissette'a zastąpił Francisco Roig. To szkoleniowiec, który wspierał Rafaela Nadala przez większość kariery Hiszpana. Posiada zatem ogromne doświadczenie i z pewnością chce wyciągnąć z Polki wszystko, co najlepsze na kortach ziemnych.

Premierowym sprawdzianem dla tego duetu będą zmagania rangi "500" w Stuttgarcie. Czwarta obecnie rakieta świata od piątku trenuje w Porsche Arena. Korzystała w tym czasie z możliwości sparingów z innymi zawodniczkami. W sobotę miała zajęcia z Alexandrą Ealą, a dzień później - z Paulą Badosą. Wczoraj Raszynianka posiadała nieco luźniejszy czas. Zaliczyła Media Day oraz tzw. Players' Party. W poniedziałek poznaliśmy także rywalkę Świątek w drugiej rundzie. Będzie nią Laura Siegemund, triumfatorka imprezy z 2017 roku.

Niemka znalazła się w potężnych taraparach, przegrywała już 0-4 w tie-breaku drugiego seta meczu z Wiktoriją Tomową. Potem zgarnęła jednak siedem punktów z rzędu, przez co doprowadziła do decydującej partii. Ostatecznie reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów triumfowała w całym pojedynku 4:6, 7:6(4), 6:1. Czeka nas zatem trzecie bezpośrednie starcie w singlu pomiędzy Igą i Laurą. Ostatni raz panie spotkały się... w finale WTA 250 w Warszawie, przed trzema laty. Wówczas Raszynianka zdeklasowała przeciwniczkę, zwyciężając 6:0, 6:1.

WTA Stuttgart: Znamy plan gier na środę

Dziś poznaliśmy rozkład jutrzejszych meczów w niemieckiej imprezie. Potwierdziły się przypuszczenia, że Polka swoją pierwszą potyczkę rozegra w środę. Pojedynek Świątek - Siegemund rozpocznie się nie przed godz. 18:30. Emocji nie zabraknie jednak od południa. Wcześniej na korcie centralnym w Stuttgarcie zaprezentuje się m.in. Jasmine Paolini, a tuż przed spotkaniem naszej reprezentantki dojdzie do batalii pomiędzy Jeleną Ostapenko oraz Mirrą Andriejewą. Łotyszka broni tytułu wywalczonego przed rokiem.

Plan gier na środę, 15 kwietnia

godz. 12:30: Sonmez - Paolini

następnie: Parks - Noha Akugue

nie przed godz. 17:00: Ostapenko - Andriejewa

nie przed godz. 18:30: Świątek - Siegemund

następnie: Lys/Badosa - Switolina

Turniej WTA 500 w Stuttgarcie potrwa do 19 kwietnia.

Iga Świątek

Laura Siegemund

Iga Świątek

Alejandro Tabilo - Joao Fonseca. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport