Iga Świątek ustabilizowała swoją wielkoszlemową formę w ostatnich kilkunastu miesiącach i nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Raszynianka już po raz szósty z rzędu znalazła się w najlepszej "8". Ostatni raz ta sztuka nie powiodła jej się podczas Wimbledonu 2024, kiedy to przegrała z Julią Putincewą w trzeciej rundzie zmagań. Od tamtej pory Polka zdobyła jeden tytuł, dwukrotnie docierała do czołowej "4" oraz tyle samo razy żegnała się z rozgrywkami na etapie ćwierćfinału. Teraz znów obserwujemy ją w gronie ośmiu najlepszych zawodniczek turnieju. Zobaczymy, jak tym razem zwieńczy się przygoda Polki, która wciąż zachowuje szanse na skompletowanie Karierowego Wielkiego Szlema już przy okazji tegorocznej rywalizacji w Melbourne.

24-latka wykonała już cztery kroki, ale wciąż pozostają jeszcze trzy na trasie do zgarnięcia trofeum w stolicy stanu Wiktoria. Kolejna przeszkoda będzie stanowić największe jak dotąd wyzwanie dla naszej reprezentantki w trakcie całej imprezy, bowiem na drodze Świątek znalazła się Jelena Rybakina. Obie doskonale znają swój tenis i wiedzą, na co je stać. Tylko w minionym sezonie stoczyły ze sobą pięć oficjalnych spotkań, a do tego doszło jeszcze szóste - pod koniec grudnia, w finalnym stadium okresu przygotowawczego do nowej kampanii rozgrywek. Wówczas Iga wzięła mały rewanż za porażkę poniesioną podczas WTA Finals.

Co ciekawe, nie będzie to ich pierwsze starcie w Australian Open. Panie mierzyły się ze sobą już trzy lata temu. Wtedy trafiły na siebie na etapie czwartej rundy. Reprezentantka Kazachstanu wygrała tamten pojedynek w dwóch setach, a później pognała po swój najlepszy dotychczas wynik w Melbourne, jakim był finał. Od kilku miesięcy Rybakina wróciła swojej najlepszej dyspozycji, co zwiastuje bardzo ciekawą rywalizację o awans do najlepszej "4" tegorocznych zmagań w stolicy stanu Wiktoria.

Australian Open: Podano plan gier. Wtedy dojdzie do meczu Świątek - Rybakina

Dobę przed batalią o półfinał organizatorzy Australian Open zaprezentowali plan gier na środowe zmagania w Melbourne. Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina rozpocznie się o godz. 1:30 czasu polskiego i zostanie oczywiście rozegrany na Rod Laver Arena. Tym samym oficjalnie potwierdzono pewną zmianę z perspektywy reprezentantki Kazachstanu. Jej poprzedni pojedynek z Elise Mertens odbył się bowiem na Margaret Court Arena. Od ćwierćfinałów wszystkie spotkania gry pojedynczej toczą się już jednak wyłącznie na głównym obiekcie. Z kolei Polka swoją poniedziałkową potyczkę z Maddison Inglis rozgrywała właśnie na najważniejszej arenie.

Nie przed godz. 3:00 czasu polskiego rozpocznie się zaś mecz, któy wyłoni półfinałową rywalkę dla Świątek albo Rybakiny. Dojdzie do amerykańskiej rywalizacji pomiędzy Amandą Anisimovą i Jessie Pegulą. Następnie, ale nie przed godz. 4:30, zobaczymy starcie Novak Djokovic - Lorenzo Musetti, a nie przed 9:00 - Jannik Sinner kontra Ben Shelton.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek, Australian Open 2026 William West AFP

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP

Jelena Rybakina i Iga Świątek, 20.04.2024 r. THOMAS KIENZLE AFP