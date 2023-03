Nocą z poniedziałku na wtorek poznaliśmy drabinkę turnieju głównego WTA w Indian Wells. Udział w nim wezmą co najmniej dwie nasze reprezentantki: Iga Świątek i Magda Linette. Co ciekawe, 21-latka i starsza koleżanka nigdy dotąd nie mierzyły się ze sobą w imprezie tej rangi. To może się jednak szybko zmienić - jak się okazuje, wizja "polskiego" meczu jest realna. I to już we względnie wczesnej fazie rywalizacji w Stanach Zjednoczonych.