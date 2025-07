Świątek kompletnie zaskoczyła. Ojciec nie mógł uwierzyć. Prawda wyszła po czasie

Iga Świątek rozpoczęła już przygotowania do ostatniego turnieju Wielkiego Szlema w tym sezonie - US Open. Polska tenisistka doskonale zna smak triumfu na nowojorskich kortach, który poznała w 2022 roku. Nasza reprezentantka dość niespodziewanie wygrała tamtą imprezę, bo na jej starcie niewiele wskazywało na jej końcowy triumf. Z zwycięstwo swojej córki nie wierzył nawet jej ojciec Tomasz Świątek, co przyznał już po czasie.