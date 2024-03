Świątek kompletnie zaskoczona, nagle wywiązała się dyskusja. "Jesteście pewni?"

Tuż po zwycięskim półfinale Iga Świątek odpowiedziała na kilka pytań zadanych przez konferansjera na korcie, a później udzieliła wypowiedzi dla Klaudii Jans-Ignacik z CANAL+ SPORT. Była tenisistka zapytała najpierw raszyniankę o jej odczucia związane z występem przeciwko Marcie Kostiuk . "Jestem bardzo zadowolona z tego, jak od początku do końca moja koncentracja była na stabilnym poziomie . Wiedziałam, że to jest niezbędne z zawodniczką, która lubi w pewnym sensie zrobić czasami zamieszanie na korcie. Cieszę się, że byłam konsekwentna i realizowałam swój plan" - powiedziała 22-latka.

Później liderka rankingu WTA dostała pytanie dotyczące niewymuszonych błędów - czy takie było założenie na to spotkanie, by robić ich jak najmniej. "To zawsze jest celem. Właśnie po to pracujemy, żebym była jak najbardziej solidna. Wiadomo, że tenis w pewnym sensie opiera się na błędach. Czasami też na winnerach, ale jednak częściej na błędach" - przekazała Iga.