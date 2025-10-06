Świątek już zna rywalkę. To nie wszystko, jest kolejna ważna informacja z Chin

Tegoroczne turnieje w Azji słodko-gorzko układają się jak na razie dla Igi Świątek. Wiceliderka WTA triumfowała co prawda w Seulu, ale już tak dobrze nie poszło jej w znacznie bardziej prestiżowej imprezie w Pekinie. Zawody w stolicy Chin zakończyły się dla raszynianki na etapie 1/8 finału, gdzie przeszkodą nie do przejścia okazała się Emma Navarro. Szokująco wyglądał zwłaszcza ostatni set spotkania. Amerykanka nie oddała w nim faworytce ani jednego gema. Tak z naszą rodaczką potrafią wygrywać tylko największe zawodniczki.

"Dziękuję China Open. To trochę bolało, ale wrócę w przyszłym roku, by poradzić sobie lepiej. Szczególne podziękowania ślę kibicom. Czułam wasze wsparcie na każdym kroku i doceniam to" - pisała później w mediach społecznościowych podopieczna Wima Fissette'a. I niedawne niepowodzenia zamierza powetować w innym Chińskim mieście. Mowa o Wuhanie, gdzie ponownie zmagania rozpocznie od drugiej rundy.

Iga Świątek zna już godzinę pierwszego meczu w Wuhanie. Odetchnie z ulgą

Na miejscu akcji Iga Świątek jest już od kilku dni. Dziś natomiast ze spokojem nasłuchiwała wieści z głównych aren, bo rozstrzygnęła się choćby kwestia najbliższej przeciwniczki. Jak informowaliśmy na wstępie, Polka o trzecią rundę powalczy z Marie Bouzkovą. Zaledwie parę godzin po triumfie Czeszki na otwarcie, do akcji wkroczyli organizatorzy, którzy opublikowali plan gier na wtorek. Starcie z udziałem drugiej rakiety globu rozpocznie się nie wcześniej niż o 19:00 lokalnego czasu. W naszym kraju to natomiast godzina 13:00, co oznacza, że kibice raszynianki nie będą musieli specjalnie ustawiać budzika.

To dobre informacje także dla głównych bohaterek. W Wuhanie panują niemiłosierne upały. Dają one w kość tenisistkom. Na własnej skórze wymagające warunki odczuła już między innymi Magda Linette. Poznanianka nie powtórzy zeszłorocznego osiągnięcia, bo pożegnała się z singlowymi zawodami w pierwszej rundzie. Tekstowa relacja na żywo z jutrzejszej konfrontacji Igi Świątek w Interia Sport.

Denis Shapovalov - Jiri Lehecka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Wuhan JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek zajmuje drugie miejsce w rankingach WTA oraz WTA Race po turnieju w Pekinie Elsa AFP

Iga Świątek WU HAO PAP/EPA