Świątek już zna rywalkę. To nie wszystko, jest kolejna ważna informacja z Chin
Kończy się powoli kilkudniowa przerwa Igi Świątek. Polka po odpadnięciu z turnieju w Pekinie błyskawicznie przeniosła się do Wuhan, gdzie we wtorek rozpocznie kolejne tegoroczne zawody. Ważny dla podopiecznej Wima Fissette'a okazał się już poniedziałek. Raszynianka tego dnia poznała pierwszą rywalkę. Będzie nią Marie Bouzkova, która bez straty seta pokonała Camilę Osorio. Obie panie wiedzą, kiedy mniej więcej pojawią się na korcie. To dobre wieści dla ich kibiców, bo mogło skończyć się znacznie gorzej.
Tegoroczne turnieje w Azji słodko-gorzko układają się jak na razie dla Igi Świątek. Wiceliderka WTA triumfowała co prawda w Seulu, ale już tak dobrze nie poszło jej w znacznie bardziej prestiżowej imprezie w Pekinie. Zawody w stolicy Chin zakończyły się dla raszynianki na etapie 1/8 finału, gdzie przeszkodą nie do przejścia okazała się Emma Navarro. Szokująco wyglądał zwłaszcza ostatni set spotkania. Amerykanka nie oddała w nim faworytce ani jednego gema. Tak z naszą rodaczką potrafią wygrywać tylko największe zawodniczki.
"Dziękuję China Open. To trochę bolało, ale wrócę w przyszłym roku, by poradzić sobie lepiej. Szczególne podziękowania ślę kibicom. Czułam wasze wsparcie na każdym kroku i doceniam to" - pisała później w mediach społecznościowych podopieczna Wima Fissette'a. I niedawne niepowodzenia zamierza powetować w innym Chińskim mieście. Mowa o Wuhanie, gdzie ponownie zmagania rozpocznie od drugiej rundy.
Iga Świątek zna już godzinę pierwszego meczu w Wuhanie. Odetchnie z ulgą
Na miejscu akcji Iga Świątek jest już od kilku dni. Dziś natomiast ze spokojem nasłuchiwała wieści z głównych aren, bo rozstrzygnęła się choćby kwestia najbliższej przeciwniczki. Jak informowaliśmy na wstępie, Polka o trzecią rundę powalczy z Marie Bouzkovą. Zaledwie parę godzin po triumfie Czeszki na otwarcie, do akcji wkroczyli organizatorzy, którzy opublikowali plan gier na wtorek. Starcie z udziałem drugiej rakiety globu rozpocznie się nie wcześniej niż o 19:00 lokalnego czasu. W naszym kraju to natomiast godzina 13:00, co oznacza, że kibice raszynianki nie będą musieli specjalnie ustawiać budzika.
To dobre informacje także dla głównych bohaterek. W Wuhanie panują niemiłosierne upały. Dają one w kość tenisistkom. Na własnej skórze wymagające warunki odczuła już między innymi Magda Linette. Poznanianka nie powtórzy zeszłorocznego osiągnięcia, bo pożegnała się z singlowymi zawodami w pierwszej rundzie. Tekstowa relacja na żywo z jutrzejszej konfrontacji Igi Świątek w Interia Sport.