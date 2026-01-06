Iga Świątek od kilku lat jest jedną z najważniejszych postaci światowego tenisa. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa i obecna wiceliderka rankingu WTA niezmiennie należy do ścisłej czołówki, a każdy jej start budzi ogromne emocje. Polka przyzwyczaiła kibiców do regularnej walki o najwyższe cele, a jej nazwisko niemal zawsze pojawia się w gronie głównych faworytek.

Miniony sezon tylko potwierdził, że Świątek stać na każdy sukces, niezależnie od nawierzchni. Wygrana w Wimbledonie była symbolicznym momentem w jej karierze, bo to właśnie trawa przez długi czas uchodziła za jej najsłabszy element. Triumf w Londynie pokazał, jak bardzo rozwinęła swój tenis i jak skutecznie potrafi adaptować się do różnych warunków. Nic więc dziwnego, że eksperci nie skreślają jej również przed tegoroczną edycją Australian Open, choć Melbourne wciąż pozostaje jedynym wielkoszlemowym turniejem, którego Polka jeszcze nie wygrała.

Rekordowa pula na Australian Open. Iga Świątek powalczy o prawdziwą fortunę

Australian Open zbliża się wielkimi krokami, a organizatorzy już teraz podgrzewają atmosferę. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo nie tylko sportowo, lecz także finansowo. Tenisiści i tenisistki powalczą bowiem o najwyższą pulę nagród w historii turnieju. Łącznie do podziału będzie rekordowe 111,5 mln dolarów australijskich (nieco ponad 269 mln złotych), co oznacza wzrost aż o 16 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Najwięcej zainkasują oczywiście mistrzowie singla - zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn - którzy otrzymają po 4,15 mln AUD (około 10 mln złotych). Finaliści zarobią 2,15 mln (około 5,19 mln złotych), a półfinaliści 1,25 mln dolarów australijskich (około 3 mln złotych). Nawet porażka w pierwszej rundzie będzie bardzo opłacalna, bo przegrani dostaną 150 tys. AUD (około 362 tys. złotych). Podwyżki objęły także kwalifikacje, gdzie premie za każdą rundę wyraźnie wzrosły.

Dla Igi Świątek rekordowe nagrody są dodatkową motywacją, choć najważniejszy pozostaje sportowy cel. W Melbourne Polka znów będzie walczyć o coś więcej niż pieniądze - o pierwszy triumf na australijskich kortach i kolejny wielki krok w swojej imponującej karierze.

