Świątek już wygrywa w Katarze. Nagle wspomniała o Polakach, nie wahała się

Bez większego błysku w obecnie trwającym sezonie spisuje się Iga Świątek. Polka co prawda dotarła do ćwierćfinału Australian Open, lecz spora grupa kibiców po cichu liczyła na skompletowanie karierowego Wielkiego Szlema. Niewykluczone jednak, że w lutym w Polsce będą spore powody do świętowania. 24-latka rozpoczęła właśnie zmagania w Dosze, które należą do jej ulubionych. Na drodze podopiecznej Wima Fissette'a stanęła dziś Janice Tjen. Indonezyjkę stać było jedynie na zgarnięcie trzech gemów.

Wtorkowa potyczka dała naszej rodaczce mnóstwo radości. Pokazała to także krótka pomeczowa rozmowa. "Jestem bardzo szczęśliwa, że wróciłam. Naprawdę uwielbiam tutaj grać. Dziękuję za przybycie i kibicowanie już od pierwszych spotkań. Dzisiaj musiałam dostosować się do innego rytmu. Mam wrażenie, że moja dzisiejsza rywalka grała podobnie jak Ash Barty. To był więc miły powrót do przeszłości. Ale wiedziałam czego się spodziewać, po prostu ruszyłam do akcji. Byłam na wszystko gotowa" - wyznała na wstępie.

Iga Świątek wdzięczna polskim kibicom. Ich doping imponuje całemu światu

Następnie prowadzący wywiad przypomniał wiceliderce rankingu WTA, iż w Katarze triumfowała aż trzykrotnie. Polka seryjnie po największy puchar sięgała w latach 2022-2024. "Uwielbiam to miejsce. Na korcie i poza nim. Zawsze bawię się tu świetnie. To też idealne miejsce, żeby skupić się na pracy jaką mam do wykonania. Niewiele się tu dzieje, zwłaszcza w porównaniu do Melbourne. Jest po prostu o wiele spokojniej. Uwielbiam także rodzinną atmosferę. Jest po prostu wspaniale" - przyznała Iga Świątek na temat Dohy.

Najciekawszy wątek pojawił się na końcu. 24-latka została zapytana o spore wsparcie polskich fanów i odpowiedziała bez większego namysłu. "Szczerze mówiąc nie trzeba ich do tego wcale zachęcać. Są zawsze i wszędzie, za co jestem wdzięczna. Nie tylko zresztą im, ale także fanom z innych krajów. Czuję, że z roku na rok mam coraz większe wsparcie. Naprawdę za wszystko dziękuję" - zakończyła.

Teraz czas na krótki odpoczynek. Jutro nasza rodaczka zmierzy się z Darią Kasatkiną. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

