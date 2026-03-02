Świątek już wkroczyła do akcji w Indian Wells. 120 minut gry na Stadium 2

Luty w wykonaniu Igi Świątek wyglądał nieco inaczej niż w poprzednich latach. Zaczęło się od mniej udanego występu podczas turnieju WTA 1000 w Dosze. Polka przerwała swoją passę w docieraniu do najlepszej "4" imprezy rozgrywanej w stolicy Kataru. Tym razem zakończyła zmagania na ćwierćfinale, ulegając Marii Sakkari po zaciętej końcówce trzeciego seta. Kilkadziesiąt godzin później pojawiła się informacja, że Raszynianka wycofuje się z kolejnego tysięcznika na Bliskim Wschodzie, czyli rozgrywek w Dubaju. Podobnym tropem podążyła Aryna Sabalenka. Białorusinka trenowała w tym mieście, ale ostatecznie nie wystąpiła w żadnym lutowym turnieju rangi "1000".

Obie tenisistki wracają do rywalizacji w Indian Wells, podczas pierwszych zmagań z cyklu "Sunshine Double". Świątek już od kilku dni przebywa na terenie Kalifornii. W swoich mediach społecznościowych pochwaliła się wolnym czasem spędzonym w tym obrębie Stanów Zjednoczonych, przyznając przy okazji, że bardzo cieszy się na powrót w to miejsce. I trudno się temu dziwić, bowiem Iga ma mnóstwo pięknych wspomnień związanych z Indian Wells, poza pięknymi krajobrazami. Nasza reprezentantka zdobywała tam tytuły w 2022 i 2024 roku. Przed 12 miesiącami oraz trzy lata temu kończyła udział w zmaganiach na etapie najlepszej "4".

Teraz Świątek z pewnością będzie chciała poszukać pierwszego indywidualnego półfinału w tym sezonie. Indian Wells wydaje się bardzo dobrym miejscem na przełamanie. Wiceliderka ma już za sobą pierwsze treningi w Kalifornii. Wczoraj opublikowała z jednego z nich zdjęcie w swojej relacji na Instagramie. W nocy z niedzieli na poniedziałek można było śledzić jej poczynania za pośrednictwem transmisji udostępnionej przez organizatorów na platformie YouTube. Iga pojawiła się na korcie Stadium 2 o godz. 1:00 czasu polskiego, tuż po Victorii Mboko oraz Donnie Vekic. Oprócz Polki byli obecni wszyscy najważniejsi członkowie jej teamu: Wim Fissette, Daria Abramowicz, Maciej Ryszczuk oraz sparingpartner Tomasz Moczek.

Oto co działo się podczas i tuż po treningu Świątek w Indian Wells

Najpierw Świątek przeprowadziła krótką rozgrzewkę motoryczną ze swoim trenerem od przygotowania fizycznego. Po kilku minutach zobaczyliśmy już Raszyniankę w akcji ze sparingpartnerem. Zaczęli się od spokojnego odbijania na połowie kortu, potem przeszli do uderzeń zza linii końcowej. Co pewien czas wkraczał główny szkoleniowiec naszej reprezentantki, przekazując wskazówki i własne spostrzeżenia. Z minuty na minutę rosła intensywność wymian.

Po krótkiej przerwie, gdzie wiceliderka rankingu WTA prowadziła dialog m.in. ze swoją psycholog, pojawił się trening serwisu oraz ew. pierwszego uderzenia po podaniu. W dalszej fazie zajęć Świątek musiała trafiać zza linii końcowej w konkretny fragment kortu. Później Iga ćwiczyła return. Następnie znów skupiono się na serwowaniu. W końcówce treningu do akcji wkroczył Wim Fissette, który zagrywał Polce piłki, a ta musiała celować w boczne strefy kortu.

Nie brakowało przy tym różnych konsultacji z pozostałymi członkami sztabu. W pewnym momencie np. można było dostrzec Macieja Ryszczuka, który pokazuje Raszyniance jak powinna skorygować ruch rakietą przy jakimś zagraniu. Potem porad w tym aspekcie udzielał także Belg. Finisz zajęć nastąpił kilkanaście minut po godz. 3:00 czasu polskiego. Na koniec Polka podeszła jeszcze do kibiców zgromadzonych na trybunach. Podpisała sporo autografów oraz porobiła sobie zdjęcia z fanami.

Świątek, z racji swojej pozycji w kobiecym zestawieniu, będzie miała wolny los w pierwszej rundzie kalifornijskich rozgrywek. Premierowy pojedynek w ramach WTA 1000 w Indian Wells rozegra dopiero w piątek albo sobotę czasu lokalnego. Będzie miała zatem jeszcze kilka dni na spokojny trening. Ponadto w nocy z 3 na 4 marca zobaczymy ją podczas Tie Break Tens w duecie z Casperem Ruudem. Początek pokazowego turnieju o godz. 4:00 czasu polskiego.

