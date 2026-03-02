Świątek już wkroczyła do akcji w Indian Wells. 120 minut gry na Stadium 2

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Miniona noc przyniosła sporo wątków z udziałem naszych tenisistek. W momencie, gdy swój finał WTA 500 w Meridzie przeciwko Cristinie Bucsie rozgrywała Magdalena Fręch, na korcie Stadium 2 w Indian Wells pojawiła się Iga Świątek. Wiceliderka rankingu, która w przeszłości dwukrotnie triumfowała w zawodach w tej lokalizacji, od kilku dni przebywa na terenie Kalifornii. Dzisiaj można było ją zobaczyć w akcji na żywo. Oto co się wydarzyło w ciągu dwugodzinnej gierki oraz tuż po sesji.

Tenisistka skupiona podczas meczu na korcie, ubrana w sportowy strój oraz czapkę z daszkiem, trzymająca rakietę do tenisa. W tle zamazana publiczność.
Iga Świątek pojawiła się już na turnieju WTA 1000 w Indian Wells Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Luty w wykonaniu Igi Świątek wyglądał nieco inaczej niż w poprzednich latach. Zaczęło się od mniej udanego występu podczas turnieju WTA 1000 w Dosze. Polka przerwała swoją passę w docieraniu do najlepszej "4" imprezy rozgrywanej w stolicy Kataru. Tym razem zakończyła zmagania na ćwierćfinale, ulegając Marii Sakkari po zaciętej końcówce trzeciego seta. Kilkadziesiąt godzin później pojawiła się informacja, że Raszynianka wycofuje się z kolejnego tysięcznika na Bliskim Wschodzie, czyli rozgrywek w Dubaju. Podobnym tropem podążyła Aryna Sabalenka. Białorusinka trenowała w tym mieście, ale ostatecznie nie wystąpiła w żadnym lutowym turnieju rangi "1000".

Zobacz również:

Magdalena Fręch rywalizowała o tytuł WTA 500 w Meridzie
Tenis

Fręch walczyła z medalistką IO w finale WTA 500. Tytuł rozdany po trzech setach

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Obie tenisistki wracają do rywalizacji w Indian Wells, podczas pierwszych zmagań z cyklu "Sunshine Double". Świątek już od kilku dni przebywa na terenie Kalifornii. W swoich mediach społecznościowych pochwaliła się wolnym czasem spędzonym w tym obrębie Stanów Zjednoczonych, przyznając przy okazji, że bardzo cieszy się na powrót w to miejsce. I trudno się temu dziwić, bowiem Iga ma mnóstwo pięknych wspomnień związanych z Indian Wells, poza pięknymi krajobrazami. Nasza reprezentantka zdobywała tam tytuły w 2022 i 2024 roku. Przed 12 miesiącami oraz trzy lata temu kończyła udział w zmaganiach na etapie najlepszej "4".

    Teraz Świątek z pewnością będzie chciała poszukać pierwszego indywidualnego półfinału w tym sezonie. Indian Wells wydaje się bardzo dobrym miejscem na przełamanie. Wiceliderka ma już za sobą pierwsze treningi w Kalifornii. Wczoraj opublikowała z jednego z nich zdjęcie w swojej relacji na Instagramie. W nocy z niedzieli na poniedziałek można było śledzić jej poczynania za pośrednictwem transmisji udostępnionej przez organizatorów na platformie YouTube. Iga pojawiła się na korcie Stadium 2 o godz. 1:00 czasu polskiego, tuż po Victorii Mboko oraz Donnie Vekic. Oprócz Polki byli obecni wszyscy najważniejsi członkowie jej teamu: Wim Fissette, Daria Abramowicz, Maciej Ryszczuk oraz sparingpartner Tomasz Moczek.

    Zobacz również:

    Hubert Hurkacz i Nicolas Massu współpracują ze sobą od końca 2024 roku
    Hubert Hurkacz

    Seria porażek Hurkacza, a teraz komunikat ws. Indian Wells. Trener ujawnił

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Oto co działo się podczas i tuż po treningu Świątek w Indian Wells

      Najpierw Świątek przeprowadziła krótką rozgrzewkę motoryczną ze swoim trenerem od przygotowania fizycznego. Po kilku minutach zobaczyliśmy już Raszyniankę w akcji ze sparingpartnerem. Zaczęli się od spokojnego odbijania na połowie kortu, potem przeszli do uderzeń zza linii końcowej. Co pewien czas wkraczał główny szkoleniowiec naszej reprezentantki, przekazując wskazówki i własne spostrzeżenia. Z minuty na minutę rosła intensywność wymian.

      Po krótkiej przerwie, gdzie wiceliderka rankingu WTA prowadziła dialog m.in. ze swoją psycholog, pojawił się trening serwisu oraz ew. pierwszego uderzenia po podaniu. W dalszej fazie zajęć Świątek musiała trafiać zza linii końcowej w konkretny fragment kortu. Później Iga ćwiczyła return. Następnie znów skupiono się na serwowaniu. W końcówce treningu do akcji wkroczył Wim Fissette, który zagrywał Polce piłki, a ta musiała celować w boczne strefy kortu.

      Zobacz również:

      Linda Klimovicova znów wysłała sygnał Dawidowi Celtowi, tuż przed powołaniami do kadry na turniej BJK Cup
      Tenis

      Zamieniła Czechy na Polskę. Oto jak przyjęła ją Świątek. I te słowa o Celcie

      Michał Chmielewski
      Michał Chmielewski

        Nie brakowało przy tym różnych konsultacji z pozostałymi członkami sztabu. W pewnym momencie np. można było dostrzec Macieja Ryszczuka, który pokazuje Raszyniance jak powinna skorygować ruch rakietą przy jakimś zagraniu. Potem porad w tym aspekcie udzielał także Belg. Finisz zajęć nastąpił kilkanaście minut po godz. 3:00 czasu polskiego. Na koniec Polka podeszła jeszcze do kibiców zgromadzonych na trybunach. Podpisała sporo autografów oraz porobiła sobie zdjęcia z fanami.

        Świątek, z racji swojej pozycji w kobiecym zestawieniu, będzie miała wolny los w pierwszej rundzie kalifornijskich rozgrywek. Premierowy pojedynek w ramach WTA 1000 w Indian Wells rozegra dopiero w piątek albo sobotę czasu lokalnego. Będzie miała zatem jeszcze kilka dni na spokojny trening. Ponadto w nocy z 3 na 4 marca zobaczymy ją podczas Tie Break Tens w duecie z Casperem Ruudem. Początek pokazowego turnieju o godz. 4:00 czasu polskiego.

        Zobacz również:

        Oto jak potraktowano Magdalenę Fręch po finale WTA Merida
        Tenis

        Cały świat widział, jak potraktowano Fręch po finale. Polka nie mogła się powtrzymać

        Jakub Rzeźnicki
        Jakub Rzeźnicki
        Kobieta siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, trzymająca mikrofon, w tle logo WTA Tour oraz BNP Paribas, sportowe ubranie
        Iga Świątek AFP
        Wim Fissette
        Wim FissetteCHARLY TRIBALLEAU AFP
        Dwoje tenisistów w trakcie rozmowy na korcie, kobieta w czarno-białym stroju trzyma piłkę tenisową przy twarzy, mężczyzna w oliwkowym stroju z rakietą opiera się na biodrze, w tle widoczne logo turnieju oraz zegar Rolex.
        Iga Swiątek i Casper RuudTIMOTHY A.CLARYAFP
        Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczuPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja