Największym sukcesem Igi Świątek w jej juniorskiej karierze było wygranie turnieju Wielkiego Szlema na londyńskich kortach All England Club, a więc oczywiście Wimbledonu. Przez wiele lat seniorskiej kariery Polka nie potrafiła jednak znaleźć odpowiedniego porozumienia z nawierzchnią trawiastą i spory problem stanowiło dla niej poruszanie po kortach.

Wszystko zmienił, a przynajmniej tak się wydaje, rok 2025. Nieco wcześniejsze, niż zwykle, odpadnięcie z rywalizacji o tytuł na kortach imienia Rolanda Garrosa sprawiło, że Świątek dostała trochę więcej czasu na pracę nad grą na kortach trawiastych i wspólnie z trenerem Wimem Fissettem wybrała się na słoneczną Majorkę, gdzie szukała odpowiednich kluczy do kortów trawiastych.

Z pełnym przeświadczeniem można już powiedzieć, że je znalazła. Potwierdził to najpierw finał turnieju w Bad Homburg, w którym nasza gwiazda przegrała z Jessicą Pegulą. Po nim Świątek przeniosła się na Wimbledon, gdzie znów poszło jej doskonale - dotarła do pierwszego seniorskiego finału na tych kortach. Ten zaplanowano na sobotnie popołudnie.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania o tytuł poznaliśmy imię i nazwisko pani sędzi, która będzie rozstrzygać wszelkie sporne sytuacje w tym meczu. Wybór padł na Niemkę Miriam Bley, o czym jako pierwszy poinformował dziennikarz Michał Samulski. To drugi w karierze finał turnieju rangi Wielkiego Szlema dla 41-latki , ale pierwszy singlowy, poprzedni miał miejsce w Paryżu w tym roku, gdy trwała rywalizacja o tytuł w deblu pań.

Co ciekawe, Niemka w tourze jest bardzo cenioną panią arbiter. Już od 2019 roku posiada tzw. Złotej Odznaki ITF, co równa się z tym, że należy do najbardziej elitarnego grona sędziowskiego i może prowadzić najważniejsze mecze w Wielkich Szlemach. Pierwszy "gwizdek" sobotniego finału już o godzinie 17:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1.