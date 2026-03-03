Świątek już w USA, a tu takie wieści. Organizatorzy zdecydowali. Polka musi poczekać

Maciej Brzeziński

Lada moment rozpocznie się pierwszy tysięcznik w ramach tzw. Sunshine Double, czyli zmagania w Indian Wells. Iga Świątek poznała już turniejową drabinkę, ale to nie wszystko. Organizatorzy podjęli już decyzję ws. pierwszego meczu Polki. Szczegóły zdradził dziennikarz Canal+, Bartosz Ignacik.

Iga Świątek rozpocznie turniej w Indian Wells od drugiej rundy. Pierwszy mecz zagra w sobotę
Iga Świątek rozpocznie turniej w Indian Wells od drugiej rundy. Pierwszy mecz zagra w sobotęKARIM JAAFAR AFP

Iga Świątek w Australian Open 2026 dotarła do ćwierćfinału, gdzie lepsza okazała się Jelena Rybakina. Na tym samym etapie zakończyła turniej WTA 1000 w Dosze, gdzie musiała uznać wyższość Marii Sakkari. Później Polka wycofała się ze zmagań w Dubaju, aby jak najlepiej przygotować się do turnieju WTA 1000 w Indian Wells. 24-latka triumfowała w tej lokalizacji w sezonach 2022 i 2024. Z kolei 12 miesięcy temu oraz przed trzema laty docierała do półfinału.

W nocy z poniedziałku na wtorek poznaliśmy turniejową drabinkę. Świątek w pierwszej rundzie ma wolny los. Zresztą podobnie, jak 32 najwyżej rozstawione tenisistki. Polka rozpocznie więc turniej w Kalifornii od drugiej rundy. Jej potencjalną przeciwniczką jest Francesca Jones albo zawodniczka z eliminacji. W trzeciej rundzie może ją czekać rewanż z Sakkari. W 1/8 finału możliwa jest rywalizacja między Świątek i Karoliną Muchovą, a do ćwiartki naszej reprezentantki trafiły Mirra Andriejewa oraz Elina Switolina.

Mecze 1. rundy w Indian Wells rozegrane zostaną w środę i czwartek. Z kolei 2. rundę zaplanowano na piątek i sobotę. Pierwotnie nie było wiadomo, kiedy dokładnie swój mecz rozegra Świątek. Najnowsze informacje przekazał dziennikarz Canal+ Sport, Bartosz Ignacik. - "Magdy pierwszy mecz w czwartek. Iga w sobotę" - poinformował w serwisie X.

Tak więc Świątek w akcji zobaczymy w sobotę czasu lokalnego. W Indian Wells rywalizować będą także Magdalena Fręch i Magda Linette. One rozpoczynają turniej od 1. rundy i na kort wyjdą w czwartek (5 marca). Poznanianka na inaugurację spotka się z Ashlyn Krueger, a nasza finalistka z Meridy zainauguruje zmagania od starcia z kwalifikantką. Jeśli jednak awansują do 2. rundy, to także na korcie ujrzymy je w sobotę.

Relacje tekstowe "na żywo" z Indian Wells będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Iga Świątek, Daria Abramowicz
Iga Świątek

Katarzyna Pociecha
Iga ŚwiątekHarry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Tenisistka wykonująca dynamiczne uderzenie forehandowe na korcie, piłka tenisowa w locie, w tle zegar elektroniczny oraz elementy reklamowe.
Iga Świątek w WTA Doha rozegra pierwsze mecze od Australian Open 2026IZHAR KHANAFP
Kobieta z krótkimi włosami siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, gestykulująca rękami. W tle widoczne są logotypy sponsorów oraz nazwa miasta Melbourne.
Iga Świątek poznała godzinę swojego pierwszego meczu w Australian Open 2026David GrayAFP
