Świątek już w szatni. Nagle WTA ogłasza ws. Polki. Totalny zwrot akcji

To była prawdziwa tenisowa batalia, choć początkowo nic tego nie zwiastowało. Piątkowy mecz Igi Świątek z Caty McNally rozpoczął się wprawdzie od przełamania na korzyść Amerykanki, ale kolejne sześć gemów należało do Polki, która zamknęła dzięki temu premierową partię w ciągu 29 minut.

Później doszło jednak do zwrotu akcji i była deblowa partnerka Raszynianki z czasów juniorskich postawiła jej niezwykle wymagając warunki. Ba, w drugim secie odrobiła nawet straty przy stanie 3:5 i doprowadziła do tie-breaka, którego następnie wygrała.

Na szczęście w decydującej odsłonie meczu Iga Świątek stanęła na wysokości zadania i zwyciężając 6:3 przypieczętowała swój awans do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie, w której zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro lub reprezentantką gospodarzy Elisabettą Cocciaretto.

Iga Świątek w III rundzie w Rzymie. WTA reaguje na wygraną Polki z Caty McNally

Na triumf Igi Świątek zareagował rzecz jasna oficjalny portal WTA pisząc o tym, że zmierzając do kolejnej fazy zmagań Polka obrała "malowniczą ścieżkę".

Świątek straciła prowadzenie, ale potem odzyskała kontrolę, by wywalczyć awans w Rzymie

WTA podkreśla, że Caty McNally to jedyna zawodniczka, która zdołała urwać Idze Świątek seta podczas ubiegłorocznego Wimbledonu i choć nigdy nie pokonała Polki w światowym tourze, ograła ją w 2018 na juniorskim Rolandzie Garrosie. A dziś zagroziła tym, że ponownie będzie górą. I także w finałowej partii mogła przechylić szalę na swoją korzyść.

- W trzecim secie Świątek znów prawie się rozpadła. Przełamała McNally na 3:1, lecz potem zmarnowała okazję, by powiększyć prowadzenie na 4:1, popełniając podwójny błąd, a następnie popełniła serię błędów. Tym razem jednak Świątek odzyskała koncentrację - opisuje decydujące chwile piątkowego pojedynku oficjalny portal WTA.

Iga Świątek Mal Taam/Associated Press/East News East News

Iga Świątek KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Caty McNally FILIPPO MONTEFORTE AFP

