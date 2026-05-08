Świątek już w szatni. Nagle WTA ogłasza ws. Polki. Totalny zwrot akcji

Tomasz Brożek

Udało się! Po niemal trzygodzinnej walce na korcie z Caty McNally Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tysięcznika w Rzymie. Po gładkim zwycięstwie 6:1 w pierwszej partii potem doszło do zwrotu akcji. Do głosu doszła Amerykanka, wygrywając drugiego seta i napędzając sporo strachu Polce oraz jej fanom. Na triumf byłej liderki światowego rankingu zareagował później oficjalny portal WTA, pisząc o... "malowniczej ścieżce", jaką przebyła 24-latka.

Iga Świątek w czapce i stroju sportowym, świętuje punkt z rakietą na kortach ziemnych po meczu z Caty McNally.
Iga Świątek po meczu z Caty McNallyEPA/ETTORE FERRARI/PAP/EPA

To była prawdziwa tenisowa batalia, choć początkowo nic tego nie zwiastowało. Piątkowy mecz Igi Świątek z Caty McNally rozpoczął się wprawdzie od przełamania na korzyść Amerykanki, ale kolejne sześć gemów należało do Polki, która zamknęła dzięki temu premierową partię w ciągu 29 minut.

Później doszło jednak do zwrotu akcji i była deblowa partnerka Raszynianki z czasów juniorskich postawiła jej niezwykle wymagając warunki. Ba, w drugim secie odrobiła nawet straty przy stanie 3:5 i doprowadziła do tie-breaka, którego następnie wygrała.

Na szczęście w decydującej odsłonie meczu Iga Świątek stanęła na wysokości zadania i zwyciężając 6:3 przypieczętowała swój awans do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie, w której zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro lub reprezentantką gospodarzy Elisabettą Cocciaretto.

Iga Świątek w III rundzie w Rzymie. WTA reaguje na wygraną Polki z Caty McNally

Na triumf Igi Świątek zareagował rzecz jasna oficjalny portal WTA pisząc o tym, że zmierzając do kolejnej fazy zmagań Polka obrała "malowniczą ścieżkę".

Świątek straciła prowadzenie, ale potem odzyskała kontrolę, by wywalczyć awans w Rzymie
czytamy w tytułowym streszczeniu meczu

Alarm już w trakcie meczu Igi Świątek w Rzymie. Nie mają wątpliwości. "Charakterystyczne"

WTA podkreśla, że Caty McNally to jedyna zawodniczka, która zdołała urwać Idze Świątek seta podczas ubiegłorocznego Wimbledonu i choć nigdy nie pokonała Polki w światowym tourze, ograła ją w 2018 na juniorskim Rolandzie Garrosie. A dziś zagroziła tym, że ponownie będzie górą. I także w finałowej partii mogła przechylić szalę na swoją korzyść.

- W trzecim secie Świątek znów prawie się rozpadła. Przełamała McNally na 3:1, lecz potem zmarnowała okazję, by powiększyć prowadzenie na 4:1, popełniając podwójny błąd, a następnie popełniła serię błędów. Tym razem jednak Świątek odzyskała koncentrację - opisuje decydujące chwile piątkowego pojedynku oficjalny portal WTA.

tenisistka ubrana w sportowy strój z czapką, trzymająca w jednej ręce rakietę tenisową, a w drugiej piłkę, skoncentrowana na nadchodzącym serwisie
Iga ŚwiątekMal Taam/Associated Press/East NewsEast News
Tenisistka w białym stroju sportowym z uniesioną rakietą oraz zacisniętą pięścią wyrażającą radość i triumf. Na twarzy szeroki uśmiech, na głowie sportowa czapka, w tle rozmyte trybuny.
Iga ŚwiątekKIRSTY WIGGLESWORTHEast News
Zawodniczka tenisowa w trakcie serwisu skupiona na piłce lecącej w górę, ubrana w niebieski strój sportowy.
Caty McNallyFILIPPO MONTEFORTEAFP
Ekspert uderza w sztab Świątek. "Nie może być tak, że rady dają osoby, które nie powinny".

