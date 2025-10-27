Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek już w Rijadzie, a tutaj takie doniesienia. Nie tylko Polka na to czekała. Zagadka wyjaśniona

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

WTA Finals w Rijadzie rozpoczyna się już w najbliższy weekend. Iga Świątek, a także siedem innych tenisistek powalczy w ostatnim turnieju sezonu o wielką stawkę. Polka jest już po pierwszych treningach w Arabii Saudyjskiej. We wtorek dojdzie do ważnego wydarzenia w kontekście całego turnieju.

Iga Świątek
Iga Świątek Artur WidakAFP

WTA Finals to ostatni akt sezonu dla najlepszych tenisistek na świecie. W turnieju, który rozpocznie się w sobotę (1 listopada) w Rijadzie udział weźmie Iga Świątek, a także Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina. Tenisiski w Arabii Saudyjskiej powalczą o rankingowe punkty, ale także o potężne pieniądze. Stawką jest 1500 punktów i ponad 5 milionów dolarów.

Świątek w Rijadzie. Znamy datę losowania WTA Finals

Zobacz również:

Emocje podczas meczu Igi Świątek z Donną Vekić w 2020 roku
Iga Świątek

Świątek się wściekła. Kłótnia na korcie trwała aż 5 minut. Rywalka szybko pożałowała

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    WTA Finals ma nieco inne zasady niż pozostałe turnieje w tourze. Tenisistki podzielone zostaną na dwie grupy. Każda z nich rozegra trzy spotkania, a dwie najlepsze awansują do półfinałów. Wiadomo, że Polka rozstawiona będzie z numerem "2", a więc w fazie grupowej na pewno nie zmierzy się z Aryną Sabalenką, ponieważ Polka i Białorusinka znalazły się w pierwszym koszyku. W drugim są Gauff oraz Anisimova, w trzecim Pegula i Rybakina, a w ostatnim - Keys oraz Paolini.

    Polka rozpocznie turniej od starcia z zawodniczką z ostatniego koszyka, a więc z Keys lub Paolini. W poniedziałek z Rijadu napłynęły niezwykle ważne informacje. Dziennikarz Lorenzo Fares przekazał informacje dotyczące losowania grup. Zaplanowano je na wtorek (28 października), godz. 18:30 czasu miejscowego. Tak więc to będzie godzina 16:30 w Polsce.

    Turniej WTA Finals rozpocznie się w sobotę (1 listopada), a wielki finał zaplanowano na 8 listopada. Tekstowe relacje "na żywo" z całego turnieju będziecie mogli śledzić w Interii.

    Świątek czterokrotnie brała udział w WTA Finals. Polka jest uczestniczką turnieju nieprzerwanie od 2021 roku. Najlepsza okazała się w 2023 roku, kiedy sięgnęła po końcowe zwycięstwo. Przed rokiem zmagania zakończyła na etapie fazy grupowej.

    Zobacz również:

    Iga Świątek w Rijadzie
    Iga Świątek

    Iga Świątek już po pierwszym "starciu" na kortach WTA Finals. Dwie sekundy wystarczyły

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEOAP© 2025 Associated Press
    Iga Świątek podczas WTA Finals w Rijadzie
    Iga Świątek podczas WTA Finals w RijadzieARTUR WIDAK / NurPhotoAFP
    Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem, trzymająca rakietę tenisową, gestykuluje z widocznym zdziwieniem lub frustracją na tle kortu tenisowego z niebieskim podłożem.
    Iga ŚwiątekISHIKA SAMANTAFP
    Tenisistka w różowej czapce i sportowej koszulce trzyma rakietę tenisową, gestykulując dłonią podczas intensywnej gry na korcie, tło jest ciemne, skupienie na sportowcu.
    Iga Świątek Artur WidakAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja