Świątek już w półfinale w Rzymie. Fala śmiechu po meczu. Polka zdradziła tajemnicę

Iga Świątek w tym sezonie jak na razie daleka była od swojej najwyższej dyspozycji. Oczywiście nadzieje na powrót do tej formy pojawiły się wraz z rozpoczęciem kwietnia, gdy tenis przenosi się na nawierzchnię ziemną. Świątek nie bez przyczyny w ostatnich latach zyskała miano "królowej mączki".

Dodatkowo przed tym czasem Iga zmieniła trenera. Wima Fissette'a zastąpił Francisco Roig. Hiszpan przez lata pracował z Rafaelem Nadalem, nie trzeba więc mówić, na jakiej nawierzchni legendarny Rafa dominował. Oczekiwania przed startem rywalizacji na "mączce" były spore.

Świątek triumfuje. Praca na treningach daje efekty

Pierwsze dwa turnieje nie poszły jednak Idze dobrze. W Stuttgarcie przegrała w ćwierćfinale, a w Madrycie w trzeciej rundzie. Do Rzymu przyjechała bez pewności w grze. Ta przychodzi z meczu na mecz i najlepszym dowodem takiego stanu rzeczy jest triumf w ćwierćfinale.

Polka wygrała 6:1, 6:2 z Jessiką Pegulą i zagra w pierwszym półfinale w tym sezonie. - Zdecydowanie jestem bardzo zadowolona z meczu. Od początku czułam, że mogę dyktować warunki. Taktycznie wszystko też miało sens. Czułam piłkę naprawdę dobrze. Po prostu wykorzystałam swoją szansę i byłam całkiem pewna siebie - rozpoczęła na konferencji prasowej po spotkaniu.

Na treningach, które oglądaliśmy w Madrycie, a teraz obserwujemy w Rzymie Iga razem z trenerem Francisco Roigem dużą część czasu poświęca dwóm elementom - forhendowi i serwisowi.

Powiedziałabym, że gram trochę inaczej. Bardziej podobnie do tego, jak grałam kilka lat temu, bardziej jak zawodniczka na kortach ziemnych. Myślę, że wszystkie rzeczy, które ćwiczyliśmy, naprawdę zaskoczyły podczas ostatnich kilku meczów. Tak, czułam, że mogę dodać forhendowi dużo rotacji i mocy. Trajektoria była naprawdę fajna. Po prostu ją wykorzystałam - oceniła.

- Szczerze mówiąc, na kortach ziemnych presja na serwis nie jest tak duża, bo niełatwo zdobyć punkty za darmo. Wiem, że mam naprawdę świetną grę z głębi kortu, więc nawet jeśli mój serwis będzie raczej normalny i niewiele wniesie, to i tak to ode mnie zależy, co zrobię z punktem. Nie sądzę, żeby to było aż tak ważne. Ale na pewno, tak, uplasowanie jest tutaj ważniejsze niż prędkość, ponieważ piłka i tak odbije się dość wysoko, nawet jeśli serwujesz z prędkością 180 km/h otwieram sobie kort serwisem - dodała w kwestii serwisu.

Na konferencji pojawił się także temat, który nieco rozbawił zgromadzonych dziennikarzy. Igę zapytano bowiem, czy wzorem innych tenisistek korzysta z Chatu GPT do analizy meczów. - Używam Chatu GPT do innych rzeczy, ale nie do tego. Czasami pisze dla mnie maile - odpowiedziała Polka, a to doprowadziło do śmiechu całą salę.

W kolejnym meczu Świątek zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną Switoliną. - Teraz cieszę się, że rozegrałam kilka meczów. Mam nadzieję, że zagram tu jeszcze dwa - podsumowała nasza gwiazda angielskojęzyczną część konferencji.

Tak grającej Igi Świątek nie widział od dwóch lat. Wróciły "ustawienia fabryczne".

