Wielkimi krokami zbliża się drugi w tym sezonie turniej wielkoszlemowy - Roland Garros. Paryska impreza zajmuje szczególne miejsce w sercu wszystkich polskich kibiców. To właśnie na tych kortach Iga Świątek sięgnęła w 2020 roku po swoje pierwsze wielkoszlemowe trofeum. Wówczas w finale pokonała ona Simonę Halep 6:1, 6:2. Później turniej Rolanda Garrosa wygrywała jeszcze w sezonach 2022 (triumf nad Coco Gauff 6:1, 6:3), 2023 (wygrana z Karoliną Muchovą 6:2, 5:7, 6:4) i 2024 (triumf nad Jasmine Paolini 6:2, 6:1).

Od momentu ostatniego triumfu Igi Świątek na paryskiej ziemi wiele się jednak zmieniło. Polka straciła miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, a ostatnim wygranym przez nią turniejem była ubiegłoroczna impreza rangi WTA 500 w Seulu.

W ostatnich tygodniach sytuacja Raszymianki zmieniła się jednak diametralnie. Polka zakończyła współpracę z Wimem Fisettenem, a jej nowym trenerem został dawny szkoleniowiec Rafaela Nadala, Francisco Roig. Hiszpan ma na sześciokrotną mistrzynię wielkoszlemową bardzo dobry wpływ, co widoczne było przede wszystkim podczas ostatniego turnieju w Rzymie. Światowe media z każdym kolejnym meczem coraz bardziej zachwycały się Polką, pojawiły się nawet komentarze sugerujące, że Świątek zaczyna przypominać siebie z sezonu 2022. Wówczas na mączce była ona praktycznie nie do pokonania. Takie słowa to więc dobry prognostyk przed wielkoszlemową imprezą rozgrywaną właśnie na kortach ceglanych.

Mats Wilander o szansach Igi Świątek na końcowe trofeum w Paryżu. "Będzie jedną z czterech, może pięciu największych faworytek"

Tuż przed rozpoczęciem turnieju Rolanda Garrosa na temat obecnej dyspozycji Świątek wypowiedział się były tenisista i siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy, Mats Wilander. W rozmowie z Eurosportem ekspert przyznał, że jest zachwycony ostatnimi występami byłej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, jednak do szczytowej formy jeszcze nieco jej brakuje.

"Jej tenis idzie w dobrym kierunku. Podoba mi się to, jak gra w ostatnim czasie. Mam wrażenie, że wróciła do stylu typowego dla kortów ziemnych. Nie używa forehandu tylko po to, żeby kończyć nim akcje. Częściej nadaje piłce rotację, gra wyżej, spycha rywalki za linię końcową, a potem próbuje wejść w kort i szybciej zaatakować kolejną piłkę. Jeszcze nie ma dawnej pewności siebie. Trzeba dać jej i zespołowi trochę czasu. To nie jest coś, co może się zmienić z dnia na dzień. Musi popracować nad stylem, który kiedyś przychodził jej bardzo naturalnie" - ocenił.

Szwed nie ukrywa, że jego zdaniem Polka jest jedną z zaledwie kilku zawodniczek, które mają realne szanse na sięgnięcie po końcowe trofeum w stolicy Francji. "Będzie jedną z czterech, może pięciu największych faworytek. Nie stawiam nikogo wyżej od Igi, ale też nie powiedziałbym, że jest wyraźnie przed wszystkimi" - podsumował.

Iga Świątek ma już za sobą pierwsze treningi na paryskich kortach, a rywalizację w ramach tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa rozpocznie w przyszłym tygodniu. Poczynania 24-latki oraz pozostałych reprezentantów Polski na tej imprezie śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii.

Iga Świątek podczas Roland Garros JULIEN DE ROSA / AFP AFP

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek, 09.03.2026 r. Clive Brunskill East News





Świątek pokonuje Pegulę i awansuje do półfinału w Rzymie [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia