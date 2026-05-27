Świątek już to wie. Tyle zapłacą jej Francuzi, a to jeszcze nie koniec

W niedzielę oficjalnie rozpoczęły się główne zmagania w ramach 125. edycji wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Jedną z faworytek tej imprezy jest Iga Świątek, która na kortach stolicy Francji po tytuł mistrzyni sięgała w przeszłości już czterokrotnie w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. W ubiegłym roku raszyniance nie udało się powtórzyć tego osiągnięcia. Z końcowego triumfu ostatecznie cieszyła się Amerykanka Coco Gauff, która w finale pokonała Arynę Sabalenkę 6:7(5), 6:2, 6:4.

W tym roku sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa walkę o Coupe Suzanne Lenglen rozpoczęła od meczu z Emerson Jones. Polka w ekspresowym tempie pokonała Australijkę 6:1, 6:2 i awansowała do drugiej rundy, w której odprawiła z kwitkiem Sarę Bejlek. Polka batalię z Czeszką zakończyła wynikiem 6:2, 6:3, czym zapewniła sobie awans do kolejnego etapu zmagań.

Iga Świątek "rozbiła bank" w Paryżu. A to jeszcze nie koniec

Awans do trzeciej rundy to dla naszej reprezentantki powód do radości. Już za sam występ brązowa medalistka olimpijska w Paryża zainkasuje 187 tys. euro (około 792 tys. złotych), a jeśli uda jej się wywalczyć miejsce w 1/8 finału, premia ta wzrośnie do 285 tys. euro (ponad 1,20 mln złotych).

Pula nagród turnieju Rolanda Garrosa jest w tym roku naprawdę imponująca. Zawodniczki, które zagrają w ćwierćfinale już za samo wyjście na kort zarobią 470 tys. euro (około 1,99 mln złotych), półfinalistki zainkasują 750 tys. euro (blisko 3,18 mln złotych), a finalistki 1,4 mln euro (około 5,93 mln złotych). Triumfatorka oprócz trofeum otrzyma natomiast 2,8 mln euro (około 11,8 mln złotych).

Tymczasem Polka awansowała do trzeciej rundy turnieju Rolanda Garrosa, w której może trafić na naprawdę mocną rywalkę. Jej oponentką na tym etapie turnieju będzie bowiem zwyciężczyni meczu Jelena Ostapenko - Magda Linette. W tym miejscu warto przypomnieć, że Raszynianka jeszcze ani razu nie wygrała singlowego starcia z Łotyszką, a ostatni mecz z Magdą Linette w Miami przegrała 6:1, 5:7, 3:6. W 2023 roku w Chinach lepsza okazała się jednak Świątek, która rodaczkę pokonała 6:1, 6:1.

Iga Świątek w meczu z Sarą Bejlek, 27.05.2026 r.





