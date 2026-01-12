Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek już tego nie ukrywa. Taka jest prawda o jej zdrowiu. Zapowiada przerwę

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Nowy rok nie mógł się zacząć lepiej dla polskiego tenisa. Reprezentacja biało-czerwonych po raz pierwszy w historii wygrała turniej United Cup i tenisiści nie ukrywali ogromnej radości po zwycięstwie. W wielkim finale Polacy pokonali Szwajcarię, choć po porażce Igi Świątek z Belindą Bencic musieli gonić wynik spotkania. Po finale tenisistka została zapytana o swój stan zdrowia i szybko uspokoiła kibiców, choć zapowiedziała, że zrobi sobie krótką przerwę.

Młoda kobieta w sportowym stroju i białej czapce z daszkiem podczas meczu tenisa, w tle rozmyty tłum kibiców.
Iga Świątek podczas United CupZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Jeden z najmłodszych turniejów w tenisowym kalendarzu przysparza biało-czerwonym kibicom wielu emocji, choć dotychczas finały nie szły po myśli naszych tenisistów. Reprezentacja Polski w przeszłości już dwukrotnie była bliska triumfu w United Cup. Ale w tym przypadku idealnie sprawdziło się powiedzenie "do trzech razy sztuka". Polacy w 2024 i 2025 roku grali w kluczowych meczach, ale przegrywali odpowiednio ze Niemcami i Stanami Zjednoczonymi.

W 2026 roku po raz trzeci z rzędu znaleźli się w finale United Cup, a tym razem ich rywalami byli Szwajcarzy. Rywalizacja zaczęła się od starcia pań. Iga Świątek zmierzyła się z Belindą Bencic i choć Polka wygrała pierwszego seta, dwa kolejne padły łupem jej rywalki. Straty z nawiązką odrobili jednak Hubert Hurkacz, który pokonał Stana Wawrinkę oraz Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, którzy wygrali w mikście.

    Iga Świątek wprost o stanie swojego zdrowia. Przyznała, że jest obolała

    Radość w polskiej ekipie była ogromna, czemu dziwić się nie można. Zwycięstwo w United Cup to jedno z największych osiągnięć w historii polskiego tenisa. Czasu na wielkie świętowanie jest jednak mało, bo lada moment rozpoczyna się Australian Open. W rozmowie z dziennikarzami Świątek została zapytana, jak przedstawia się jej stan zdrowia i dyspozycja fizyczna.

      Reprezentantka Polski szybko uspokoiła kibiców i przyznała, że nic poważnego jej nie dolega. "Wszystko jest w porządku. Jedynie czuje się obolała" - powiedziała cytowana przez portal wtatennis.com. Świątek zapowiedziała, że zrobi sobie kilka dni przerwy. "Myślę, że pierwszy turniej w roku kosztuje organizm nieco więcej, niż te rozgrywane w trakcie sezonu. Ale podobne doświadczenia miałam również w zeszłym roku. Po prostu muszę się dobrze zregenerować, wezmę kilka dni wolnego" - przyznała tenisistka.

      Świątek nie ukrywała, że zawody drużynowe kosztują ją dużo emocji i musi znaleźć sposób, żeby lepiej dysponować swoją energią. Teraz przyjdzie czas na analizę gry. "Będziemy pracować nad poprawą niektórych elementów, które nie zadziałały w tym tygodniu. Czasu jest na to niewiele, zwłaszcza gdy chce się zregenerować, ale taki jest już tenis" - wyznała Świątek.

      Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztukaPolsat Sport
      Grupa siedmiu uśmiechniętych tenisistów w sportowych strojach z medalami na szyjach i dużym pucharem trzymanym centralnie, stojąca razem na korcie tenisowym po wygranym turnieju.
      Polska triumfatorem United Cup AD 2026IZHAR KHANAFP
      Zawodniczka tenisowa w białej koszulce i czapce sportowej wyraża silne emocje po zakończonej akcji na korcie tenisowym. W tle jasnoniebieska nawierzchnia kortu, widoczny fragment rakiety.
      Iga Świątek, United Cup 2026IZHAR KHANAFP

