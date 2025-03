Świątek już po starciu z Andriejewą w Miami. Zacięta walka o każdą piłkę. "Iga wygrała"

We wtorek rozpoczęła się rywalizacja w głównym turnieju WTA 1000 w Miami. Na pierwszy oficjalny mecz z udziałem Igi Świątek trzeba jednak zaczekać do piątku, bowiem spotkania drugiej rundy w dolnej części kobiecej drabinki odbędą się dopiero pojutrze. Polka wykorzystuje ten czas, by jak najlepiej przygotować do startu w imprezie. W poniedziałek ćwiczyła z Jasmine Paolini, a wczoraj miała okazję do treningu z... Mirrą Andriejewą. Na koniec obie rozegrały między sobą seta.