WTA Finals tradycyjnie kończy już sezon dla największych gwiazd, choć w poprzednim roku niektóre jego uczestniczki przeniosły się do Malagi na finały Billie Jean King Cup. W tym roku drużynowe mistrzynie świata poznaliśmy już we wrześniu z Shenzhen, tytuł znów zgarnęła Jasmine Paolini ze swoimi rodaczkami.

Z grona uczestniczek zmagań w Rijadzie w listopadzie zagra z grona singlistek tylko Iga Świątek, a z deblistek: Erin Routliffe, Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani i Demi Schuurs. W połowie miesiąca odbędą się bowiem turnieje kwalifikacyjne fazy play-off do przyszłorocznych zmagań. Jeden z nich w Gorzowie - rywalkami Polek będą Rumunki i Nowozelandki.

W Rijadzie rywalizacja odbędzie się w dwóch grupach: jedną, Sereny Williams, tworzą: Iga Świątek, Amanda Anisimova, Jelena Rybakina i Madison Keys. Drugą zaś, nazwaną Steffi Graf: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula oraz Jasmine Paolini. Po dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansują do półfinałów.

Iga Świątek "przyłapana" na korcie. Wymiana z Amerykanka. A tuż obok Aryna Sabalenka

Wszystkie tenisistki są już oczywiście w stolicy Arabii Saudyjskiej, niektóre wracają do gry po dwumiesięcznej przerwie (Madison Keys), inne zaś po niemal miesięcznej (Amanda Anisimova). Większość zaś odpoczywała już po zakończeniu WTA 1000 w Rijadzie. W grze pozostały tylko te, które musiały jeszcze walczyć o kwalifikację: Rybakina, Paolini oraz Mirra Andriejewa, której ostatecznie przypadł status pierwszej rezerwowej.

Iga Świątek i Jessica Pegula AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Rozwiń

Forma Amerykanki będzie wielką niewiadomą, o tę Igi Świątek możemy być spokojni. Polka już w poniedziałek trenowała wspólnie z Amandą Anisimovą, łatwiej wówczas - podczas takich sparingów - doszlifować pewne taktyczne niuanse. Dziś wszystkie tenisistki też oczywiście dostały możliwość potrenowania w Rijadzie, dzięki wysłannikowi Canal+ red. Żelisławowi Żyżyńskiemu mogliśmy zobaczyć fragment zajęć z udziałem Polki. Z boku wywiadów udzielała Sabalenka, która prawdopodobnie chwilę wcześniej sama zakończyła zajęcia.

A Polka odbywała wymiany z Jessicą Pegulą, czyli tenisistką, która znajdzie się w drugiej grupie. Nad wszystkim z boku czuwał zaś Wim Fissette - szkoleniowiec wiceliderki rankingu.

Rozwiń

W kolejnych dniach wszystkie uczestniczki finału sezonu w Rijadzie czekają zapewne nie tylko treningi, ale i... obowiązki medialne. Wszystkie informacje dotyczące WTA Finals znajdziecie Państwo w serwisie Interii Sport.

Iga Świątek AFP

Jessica Pegula Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2023 Associated Press