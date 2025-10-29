Świątek już po pierwszym "starciu" z Amerykanką po losowaniu WTA Finals. Fissette w gotowości
Już za 10 dni przekonamy się, kto w Rijadzie otrzyma ostatni z ważnych pucharów - ten za wygranie WTA Finals. Wiadomo już bowiem, że główną nagrodę za cały sezon zgarnie Aryna Sabalenka. We wtorek poznaliśmy składy obu grup, Iga Świątek zacznie rywalizację w sobotę od potyczki z Madison Keys. Dzięki wysłannikowi Canal+ red. Żelisławowi Żyżyńskiemu mogliśmy przekonać się, jak wyglądają przygotowania Polki do rywalizacji. Na korcie znalazła się razem z jedną z Amerykanek, a tuż obok przebywała Aryna Sabalenka.
WTA Finals tradycyjnie kończy już sezon dla największych gwiazd, choć w poprzednim roku niektóre jego uczestniczki przeniosły się do Malagi na finały Billie Jean King Cup. W tym roku drużynowe mistrzynie świata poznaliśmy już we wrześniu z Shenzhen, tytuł znów zgarnęła Jasmine Paolini ze swoimi rodaczkami.
Z grona uczestniczek zmagań w Rijadzie w listopadzie zagra z grona singlistek tylko Iga Świątek, a z deblistek: Erin Routliffe, Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani i Demi Schuurs. W połowie miesiąca odbędą się bowiem turnieje kwalifikacyjne fazy play-off do przyszłorocznych zmagań. Jeden z nich w Gorzowie - rywalkami Polek będą Rumunki i Nowozelandki.
W Rijadzie rywalizacja odbędzie się w dwóch grupach: jedną, Sereny Williams, tworzą: Iga Świątek, Amanda Anisimova, Jelena Rybakina i Madison Keys. Drugą zaś, nazwaną Steffi Graf: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula oraz Jasmine Paolini. Po dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansują do półfinałów.
Iga Świątek "przyłapana" na korcie. Wymiana z Amerykanka. A tuż obok Aryna Sabalenka
Wszystkie tenisistki są już oczywiście w stolicy Arabii Saudyjskiej, niektóre wracają do gry po dwumiesięcznej przerwie (Madison Keys), inne zaś po niemal miesięcznej (Amanda Anisimova). Większość zaś odpoczywała już po zakończeniu WTA 1000 w Rijadzie. W grze pozostały tylko te, które musiały jeszcze walczyć o kwalifikację: Rybakina, Paolini oraz Mirra Andriejewa, której ostatecznie przypadł status pierwszej rezerwowej.
Świątek zacznie rywalizację od spotkania z Madison Keys, z którą przegrała w półfinale Australian Open, choć to Polka jako pierwsza miała piłkę meczową. A później pokonała ją w Madrycie, mimo przegrania pierwszego seta 0:6.
Forma Amerykanki będzie wielką niewiadomą, o tę Igi Świątek możemy być spokojni. Polka już w poniedziałek trenowała wspólnie z Amandą Anisimovą, łatwiej wówczas - podczas takich sparingów - doszlifować pewne taktyczne niuanse. Dziś wszystkie tenisistki też oczywiście dostały możliwość potrenowania w Rijadzie, dzięki wysłannikowi Canal+ red. Żelisławowi Żyżyńskiemu mogliśmy zobaczyć fragment zajęć z udziałem Polki. Z boku wywiadów udzielała Sabalenka, która prawdopodobnie chwilę wcześniej sama zakończyła zajęcia.
A Polka odbywała wymiany z Jessicą Pegulą, czyli tenisistką, która znajdzie się w drugiej grupie. Nad wszystkim z boku czuwał zaś Wim Fissette - szkoleniowiec wiceliderki rankingu.
W kolejnych dniach wszystkie uczestniczki finału sezonu w Rijadzie czekają zapewne nie tylko treningi, ale i... obowiązki medialne. Wszystkie informacje dotyczące WTA Finals znajdziecie Państwo w serwisie Interii Sport.