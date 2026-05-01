Świątek już po pierwszym starciu w Rzymie. 90 minut gry z mistrzynią Australian Open

W minioną sobotę Iga Świątek chciała postawić kolejny krok w celu zbudowania formy na mączce. Nasza reprezentantka rywalizowała o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Madrycie. Jej przeciwniczką była Amerykanka - Ann Li. Niestety, Polka zmagała się tego dnia z chorobą żołądkowo-jelitową. Chociaż była w stanie doprowadzić do decydującej partii, to kilka minut po interwencji fizjo i lekarza postanowiła skreczować przy stanie 6:7(4), 6:2, 0:3 30-30 ze swojej perspektywy. To była trudna decyzja, ale Raszynianka nie chciała narażać organizmu na dalsze kłopoty.

Tuż po meczu 24-latka potwierdziła, że bardzo źle się czuła w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Kolejną wiadomość od Igi otrzymaliśmy w poniedziałek z rana. Wówczas Świątek przekazała, że jest już lepiej i za mniej więcej dwa dni powinna wznowić treningi i ciężką pracę. Tego samego dnia, tyle że wieczorem, dotarł komunikat organizatorów WTA 1000 w Rzymie, że już w środę Polka odbędzie swoje pierwsze w tym roku zajęcia na Foro Italico. I rzeczywiście - nasza reprezentantka trenowała dwa dni temu, a także wczoraj. Wówczas jeszcze ze sparingpartnerem.

Iga Świątek i Madison Keys wspólnie na korcie

Dziś trzykrotna triumfatorka tysięcznika w stolicy Włoch kontynuuje intensywne przygotowania do rozgrywek. O godz. 12:00 czekał ją poważniejszy test, bowiem mogła sprawdzić swoją dyspozycję na tle dobrze sobie znanej rywalki. Mowa o Madison Keys, triumfatorce Australian Open 2025. Wówczas Amerykanka pokonała w drodze do tytułu Igę Świątek, a także Jelenę Rybakinę i Arynę Sabalenkę.

Raszynianka i tenisistka z USA miały już okazję rywalizować ze sobą w Rzymie w ubiegłych latach. Teraz przyszła pora na wspólny sparing. Panie otrzymały 90-minutowy slot na BNP Paribas Arena. Organizatorzy zamieścili w swoich mediach społecznościowych nagranie z tego treningu z dopiskiem: "Poważna praca w Rzymie - Iga Świątek i Madison Keys".

Dla Igi to niejedyna dzisiaj aktywność. O godz. 16:00 ma zaplanowane specjalne zajęcia w centrum miasta, na Piazza del Popolo. W tym ikonicznym miejscu dla Rzymu został położony kort i zawodniczki mają okazję na nim potrenować. Jak przekazała Świątek w swoich mediach społecznościowych - to nie będzie zwykłe wydarzenie. "To bardziej poważna rywalizacja z moim trenerem, a nie trening. Czekam na to" - napisała żartobliwie Raszynianka.

Główne zmagania w Rzymie zostaną rozegrane w dniach 5-17 maja.

Iga Świątek dotarła już na turniej WTA 1000 w Rzymie PATRICK T. FALLON/AFP AFP

Madison Keys i Iga Świątek Artur Widak/Anadolu AFP

