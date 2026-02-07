Świątek już po pierwszym starciu w Dosze. Anisimova przetestowała formę Igi

Turniej Australian Open zwieńczył początek sezonu 2026. Podczas pierwszego miesiąca zmagań Iga Świątek zdobyła 580 pkt - 150 podczas United Cup i 430 w trakcie wielkoszlemowych rozgrywek w Melbourne. To póki co przekłada się na 9. miejsce w zestawieniu Race, które prezentuje zdobycze poszczególnych zawodniczek w danym roku. Okazja do podreperowania dorobku pojawia się w Dosze. Przed laty stolica Kataru wyjątkowo służyła Polce. Od sezonu 2022 do 2024 była niepokonana w tej lokalizacji, sięgnęła po trzy tytuły. Kapitalną passę Raszynianki przerwała dopiero Jelena Ostapenko, podczas półfinału rozegranego przed niespełna 12 miesiącami.

Wczoraj nasza reprezentantka poznała swoją ścieżkę w ramach tegorocznych zawodów. W związku z wycofaniem się Aryny Sabalenki, 24-latka została rozstawiona z "1". W pierwszej rundzie ma wolny los. Do rywalizacji przystąpi zatem od drugiej fazy, gdzie zmierzy się z triumfatorką starcia Janice Tjen - Sorana Cirstea. Ewentualna 1/8 finału może przynieść potyczkę z Elise Mertens, Darią Kasatkiną czy Anastazją Pawluczenkową. W ćwiartce Świątek znalazły się Jasmine Paolini oraz Linda Noskova. Do tej samej połówki co Iga trafiły: Amanda Anisimova, czyli obrończyni tytułu oraz Elina Switolina - półfinalistka Australian Open 2026.

WTA Doha: Świątek przetestowała arenę. Spotkała się m.in. z Anisimovą

Raszynianka już od kilku dni przebywa w stolicy Kataru. Dzięki temu miała okazję do solidnego zapoznania się z obiektem, na którym zostanie rozegrana pierwsza impreza rangi WTA 1000 w tym sezonie. Czujni lokalni obserwatorzy wypatrzyli, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach Świątek miała okazję rywalizować m.in. ze wspomnianą już Anisimovą. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych, która w Dosze została rozstawiona z "3", wygrała dwa poprzednie bezpośrednie starcia z Igą.

Teraz Amanda mogła sprawdzić aktualną formę Polki - i to samo w odwrotnym kierunku. Zobaczymy, jak Amerykanka poradzi sobie z presją obrony 1000 "oczek" za ubiegłoroczne zwycięstwo w Dosze. Oprócz sparingu z zawodniczką z USA, Raszynianka miała także zajęcia z reprezentantką Turcji - Zeynep Sonmez. W sieci pojawiły się urywki z obu tych treningów. Można je zobaczyć poniżej.

Na dzisiaj zaplanowano jeszcze dokończenie eliminacji. Bierze w nich udział Magdalena Fręch. W decydującej fazie kwalifikacji Polka zmierzy się z doświadczoną Wierą Zwonariową. Główna rywalizacja w ramach WTA 1000 w Dosze wystartuje jutro. Finał zmagań zaplanowano na sobotę, 14 lutego. W ciągu najbliższego tygodnia dowiemy się zatem czy Iga Świątek po raz czwarty wygra rozgrywki w stolicy kataru.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek w Australian Open 2026 William West AFP

Amanda Anisimova Henry Nicholls AFP

Zeynep Sonmez DAVID GRAY / AFP / zrzut ekranu AFP