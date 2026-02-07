Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek już po pierwszym starciu w Dosze. Anisimova przetestowała formę Igi

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po zakończeniu wielkoszlemowego Australian Open panie wróciły do rywalizacji w głównym cyklu WTA. Kolejnym istotnym przystankiem w kobiecym tourze jest turniej rangi "1000" w Dosze. Pod nieobecność Aryny Sabalenki jako najwyżej rozstawiona zawodniczka widnieje Iga Świątek. Raszynianka ma już za sobą przetarcie na najważniejszej arenie nadchodzących zmagań. Polka spotkała się na korcie m.in. z Amandą Anisimovą. Oto co się wydarzyło w stolicy Kataru.

Dwie tenisistki w trakcie dynamicznych uderzeń piłki tenisowej, każda skupiona na wykonywanym zagraniu, ubrane w sportowe stroje, na tle sportowej areny.
Iga Świątek i Amanda Anisimova spotkały się ze sobą na korcie w DoszeDavid Gray / William West / AFPAFP

Turniej Australian Open zwieńczył początek sezonu 2026. Podczas pierwszego miesiąca zmagań Iga Świątek zdobyła 580 pkt - 150 podczas United Cup i 430 w trakcie wielkoszlemowych rozgrywek w Melbourne. To póki co przekłada się na 9. miejsce w zestawieniu Race, które prezentuje zdobycze poszczególnych zawodniczek w danym roku. Okazja do podreperowania dorobku pojawia się w Dosze. Przed laty stolica Kataru wyjątkowo służyła Polce. Od sezonu 2022 do 2024 była niepokonana w tej lokalizacji, sięgnęła po trzy tytuły. Kapitalną passę Raszynianki przerwała dopiero Jelena Ostapenko, podczas półfinału rozegranego przed niespełna 12 miesiącami.

    Wczoraj nasza reprezentantka poznała swoją ścieżkę w ramach tegorocznych zawodów. W związku z wycofaniem się Aryny Sabalenki, 24-latka została rozstawiona z "1". W pierwszej rundzie ma wolny los. Do rywalizacji przystąpi zatem od drugiej fazy, gdzie zmierzy się z triumfatorką starcia Janice Tjen - Sorana Cirstea. Ewentualna 1/8 finału może przynieść potyczkę z Elise Mertens, Darią Kasatkiną czy Anastazją Pawluczenkową. W ćwiartce Świątek znalazły się Jasmine Paolini oraz Linda Noskova. Do tej samej połówki co Iga trafiły: Amanda Anisimova, czyli obrończyni tytułu oraz Elina Switolina - półfinalistka Australian Open 2026.

      WTA Doha: Świątek przetestowała arenę. Spotkała się m.in. z Anisimovą

      Raszynianka już od kilku dni przebywa w stolicy Kataru. Dzięki temu miała okazję do solidnego zapoznania się z obiektem, na którym zostanie rozegrana pierwsza impreza rangi WTA 1000 w tym sezonie. Czujni lokalni obserwatorzy wypatrzyli, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach Świątek miała okazję rywalizować m.in. ze wspomnianą już Anisimovą. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych, która w Dosze została rozstawiona z "3", wygrała dwa poprzednie bezpośrednie starcia z Igą.

        Teraz Amanda mogła sprawdzić aktualną formę Polki - i to samo w odwrotnym kierunku. Zobaczymy, jak Amerykanka poradzi sobie z presją obrony 1000 "oczek" za ubiegłoroczne zwycięstwo w Dosze. Oprócz sparingu z zawodniczką z USA, Raszynianka miała także zajęcia z reprezentantką Turcji - Zeynep Sonmez. W sieci pojawiły się urywki z obu tych treningów. Można je zobaczyć poniżej.

        Na dzisiaj zaplanowano jeszcze dokończenie eliminacji. Bierze w nich udział Magdalena Fręch. W decydującej fazie kwalifikacji Polka zmierzy się z doświadczoną Wierą Zwonariową. Główna rywalizacja w ramach WTA 1000 w Dosze wystartuje jutro. Finał zmagań zaplanowano na sobotę, 14 lutego. W ciągu najbliższego tygodnia dowiemy się zatem czy Iga Świątek po raz czwarty wygra rozgrywki w stolicy kataru.

        Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press
        Tenisistka w sportowym stroju świętująca punkt na korcie, z zaciśniętą pięścią i rakietą w ręce, w tle rozmyty tłum kibiców obserwujących rozgrywkę.
        Iga Świątek w Australian Open 2026William WestAFP
        Tenisistka ubrana w białą koszulkę unosi rękę, machając do widowni, z rakietą tenisową trzymaną w tle. Twarz kobiety jest uśmiechnięta, a na szyi ma sportowy wisiorek.
        Amanda AnisimovaHenry NichollsAFP
        Tenisistka na korcie, ubrana w sportowy strój i opaskę na głowie, trzyma rakietę tenisową w jednej ręce i wykonuje gest zwycięstwa. W rogu znajduje się wstawka z powiększonym ujęciem tej samej zawodniczki podczas rozmowy ze sztabem.
        Zeynep SonmezDAVID GRAY / AFP / zrzut ekranuAFP

