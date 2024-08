Świątek już odpoczywała, a tu taka wiadomość. Nie będzie "polskiego" meczu, udany rewanż

Podczas dzisiejszego spotkania Iga Świątek wyciągnęła wnioski ze starcia z Warwarą Graczewą i tym razem nie wpuściła rywalki do gry w ostatniej chwili. Po tym, jak Polka dała się przełamać na starcie Marcie Kostiuk, później zaczęła grać cierpliwie i zdominowała Ukrainkę, u której z każdą minutą pojawiało się coraz więcej nerwów. Końcowy rezultat 6:2, 6:2 idealnie odzwierciedla to, co można było zobaczyć na korcie. Liderka kobiecego rankingu mądrze zarządzała swoją grą w trudnych, wietrznych warunkach, a przeciwniczka momentami się "podpalała" i robiła przez to sporo niewymuszonych błędów.

