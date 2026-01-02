Tegoroczna edycja turnieju United Cup została już oficjalnie zainaugurowana. Reprezentacja Polski wraz z Niemcami oraz Holandią została przydzielona do grupy F, której mecze będą rozgrywane w Sidney. Pierwszy z nich, z naszymi zachodnimi sąsiadami, zostanie rozegrany już w poniedziałek 5 stycznia z samego rana.

W kadrze reprezentacji Polski, której kapitanem został Mateusz Terczyński, znaleźli się przede wszystkim Iga Świątek i wracający do gry po problemach zdrowotnych Hubert Hurkacz, a także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński.

Nasza wiceliderka rankingu WTA nie próżnuje, czekając na swoją pierwszą singlową potyczkę w tym roku, w której ma zmierzyć się z mającą ukraińskie korzenie Evą Lys. Oficjalny profil United Cup zamieścił w sieci nagranie z treningu Igi Świątek na korcie, które można interpretować jako przedturniejowy pokaz siły.

Iga Świątek ostro trenuje w Australii przed startem w United Cup

Na krótkim filmiku możemy zaobserwować kilka widowiskowych forhendów i serwisów w wykonaniu naszej najlepszej tenisistki, lecz nie zabrakło na nim także bekhendów i zagrań wolejem. Raszynianka zdaje się robić wszystko, by jak najlepiej wejść w 2026 rok.

Rozwiń

Polska delegacja znalazła jednak w Australii czas nie tylko na ciężką pracę, ale i chwilę relaksu połączoną ze zwiedzaniem okolicy i medialnymi aktywnościami.

Nasza reprezentacja wybrała się bowiem na rejs po Zatoce Sydney, mogąc podziwiać piękne widoki i cieszyć się słoneczną pogodą, która przywitała ją na Antypodach. A to sceneria jakże inna od widoku, który rozpościera się obecnie zza okien polskich domostw.

Polski klimat, portowy widok

Rozwiń

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP