Świątek już na korcie. Pokaz siły Polki w Australii. Jasny komunikat dla Niemców

Tomasz Brożek

Iga Świątek może już odliczać dni, a nawet godziny do swojego pierwszego meczu w 2026 roku. Będzie to mecz wyjątkowy, bo wiceliderka rankingu WTA będzie w nim broniła barw reprezentacji Polski w starciu z Niemcami na United Cup. W czasie oczekiwania na spotkanie Polka nie próżnuje. Na trzy doby przed premierową potyczką wyszła na kort, wysyłając jasny komunikat.

Zawodniczka tenisowa w fioletowej koszulce, niebieskich spodenkach i czapce gra na korcie, trzymając rakietę w ręku. W tle tablica wyników i oznaczenia turnieju WTA.
Iga Świątek w akcji przed United Cupx.com @UnitedCupTennisESP/Twitter

Tegoroczna edycja turnieju United Cup została już oficjalnie zainaugurowana. Reprezentacja Polski wraz z Niemcami oraz Holandią została przydzielona do grupy F, której mecze będą rozgrywane w Sidney. Pierwszy z nich, z naszymi zachodnimi sąsiadami, zostanie rozegrany już w poniedziałek 5 stycznia z samego rana.

W kadrze reprezentacji Polski, której kapitanem został Mateusz Terczyński, znaleźli się przede wszystkim Iga Świątek i wracający do gry po problemach zdrowotnych Hubert Hurkacz, a także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński.

    Nasza wiceliderka rankingu WTA nie próżnuje, czekając na swoją pierwszą singlową potyczkę w tym roku, w której ma zmierzyć się z mającą ukraińskie korzenie Evą Lys. Oficjalny profil United Cup zamieścił w sieci nagranie z treningu Igi Świątek na korcie, które można interpretować jako przedturniejowy pokaz siły.

    Iga Świątek ostro trenuje w Australii przed startem w United Cup

    Na krótkim filmiku możemy zaobserwować kilka widowiskowych forhendów i serwisów w wykonaniu naszej najlepszej tenisistki, lecz nie zabrakło na nim także bekhendów i zagrań wolejem. Raszynianka zdaje się robić wszystko, by jak najlepiej wejść w 2026 rok.

    Polska delegacja znalazła jednak w Australii czas nie tylko na ciężką pracę, ale i chwilę relaksu połączoną ze zwiedzaniem okolicy i medialnymi aktywnościami.

    Nasza reprezentacja wybrała się bowiem na rejs po Zatoce Sydney, mogąc podziwiać piękne widoki i cieszyć się słoneczną pogodą, która przywitała ją na Antypodach. A to sceneria jakże inna od widoku, który rozpościera się obecnie zza okien polskich domostw.

    Polski klimat, portowy widok
    napisali organizatorzy United Cup, publikując zdjęcie reprezentacji Polski

    "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Kobieta w jasnej kurtce i fioletowej czapce z daszkiem siedzi przy mikrofonie podczas konferencji prasowej na tle tablicy z logotypami sponsorów i turnieju sportowego.
    Iga ŚwiątekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
    Sportowiec w jasnej koszulce i czapce z daszkiem świętuje sukces na korcie tenisowym, wykonując gest zaciśniętej pięści. W tle rozmyte niebieskie tło i fragment rakiety tenisowej.
    Iga ŚwiątekXiao YijiuAFP
