Świątek już na korcie. Pokaz siły Polki w Australii. Jasny komunikat dla Niemców
Iga Świątek może już odliczać dni, a nawet godziny do swojego pierwszego meczu w 2026 roku. Będzie to mecz wyjątkowy, bo wiceliderka rankingu WTA będzie w nim broniła barw reprezentacji Polski w starciu z Niemcami na United Cup. W czasie oczekiwania na spotkanie Polka nie próżnuje. Na trzy doby przed premierową potyczką wyszła na kort, wysyłając jasny komunikat.
Tegoroczna edycja turnieju United Cup została już oficjalnie zainaugurowana. Reprezentacja Polski wraz z Niemcami oraz Holandią została przydzielona do grupy F, której mecze będą rozgrywane w Sidney. Pierwszy z nich, z naszymi zachodnimi sąsiadami, zostanie rozegrany już w poniedziałek 5 stycznia z samego rana.
W kadrze reprezentacji Polski, której kapitanem został Mateusz Terczyński, znaleźli się przede wszystkim Iga Świątek i wracający do gry po problemach zdrowotnych Hubert Hurkacz, a także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński.
Nasza wiceliderka rankingu WTA nie próżnuje, czekając na swoją pierwszą singlową potyczkę w tym roku, w której ma zmierzyć się z mającą ukraińskie korzenie Evą Lys. Oficjalny profil United Cup zamieścił w sieci nagranie z treningu Igi Świątek na korcie, które można interpretować jako przedturniejowy pokaz siły.
Iga Świątek ostro trenuje w Australii przed startem w United Cup
Na krótkim filmiku możemy zaobserwować kilka widowiskowych forhendów i serwisów w wykonaniu naszej najlepszej tenisistki, lecz nie zabrakło na nim także bekhendów i zagrań wolejem. Raszynianka zdaje się robić wszystko, by jak najlepiej wejść w 2026 rok.
Polska delegacja znalazła jednak w Australii czas nie tylko na ciężką pracę, ale i chwilę relaksu połączoną ze zwiedzaniem okolicy i medialnymi aktywnościami.
Nasza reprezentacja wybrała się bowiem na rejs po Zatoce Sydney, mogąc podziwiać piękne widoki i cieszyć się słoneczną pogodą, która przywitała ją na Antypodach. A to sceneria jakże inna od widoku, który rozpościera się obecnie zza okien polskich domostw.
Polski klimat, portowy widok