Świątek już na Campo Centrale. 2 godziny w Rzymie. Ustąpiła pola mistrzyni

- To był naprawdę ciężki dzień. Boli mnie, że nie mam pełnej kontroli nad swoimi występami i każdą moją decyzją. Dziś jest już nieco lepiej i wykorzystam następny dzień lub dwa by w pełni się zregenerować. Potem będę parła na przód z jeszcze większą ilością ciężkiej pracy. Jestem bardzo podekscytowana na myśl o kolejnym turnieju w Rzymie - pisała Iga Świątek jeszcze w poniedziałek.

W tych słowach odniosła się do meczu trzeciej rundy w Madrycie z Ann Li, który musiała przerwać przedwcześnie, kreczując w trzecim secie ze względu na złe samopoczucie.

Polka wróciła już jednak do akcji na korcie. I to nie byle gdzie, bo w Rzymie, gdzie zostanie rozegrany wspomniana przez nią kolejna impreza rangi WTA 1000.

WTA 1000 Rzym. Iga Świątek już w akcji na Campo Centrale

Relację z przyjazdu Igi Świątek do stolicy Włoch zamieścili w mediach społecznościowych organizatorzy turnieju Internazionali BNL d'Italia.

Polska tenisistka nie tylko pojawiła się na rzymskich obiektach, ale i wyszła na Campo Centrale w kompleksie Foro Italico, trenując pod okiem trenera Francisco Roiga. Jak wynika z rozpiski przekazanej przez organizatorów, kort był dostępny tylko dla niej przez dwie godziny - między 11:00 i 13:00. Później miejsce naszej zawodniczki zajmie - choć nie bezpośrednio - mistrzyni olimpijska Qinqwn Zheng. Jej trening ma rozpocząć się o 17:00.

Iga Świątek powalczy w Rzymie o przełamanie złej passy pod wodzą swojego nowego hiszpańskiego trenera. Sprzyjać powinna jej nie tylko jej ukochana mączka, ale i miejscowe obiekty, które okazały się dla niej szczęśliwe już trzykrotnie. Raszynianka wygrywała imprezę w sercu Italii w 2021, 2022 oraz 2024 roku, ogrywając kolejną Karolinę Pliskovą, Ons Jabeur oraz Arynę Sabalenkę.

Iga Świątek

