Świątek już na Campo Centrale. 2 godziny w Rzymie. Ustąpiła pola mistrzyni
Po turnieju w Madrycie, zakończonym dla Igi Świątek kreczem wywołanym problemami zdrowotnymi, polska tenisistka jest już w sercu Włoch, gdzie w najbliższych dniach rozegrany zostanie kolejny tysięcznik. Ba, była liderka rankingu WTA wróciła już na kort, pojawiając się na głównym obiekcie Campo Centrale, który był dla niej zarezerwowany na dwie godziny. Później musiała go zwolnić i to nie dla byle kogo. Na liście treningowej znalazła się bowiem także mistrzyni olimpijska - Qinwen Zheng.
- To był naprawdę ciężki dzień. Boli mnie, że nie mam pełnej kontroli nad swoimi występami i każdą moją decyzją. Dziś jest już nieco lepiej i wykorzystam następny dzień lub dwa by w pełni się zregenerować. Potem będę parła na przód z jeszcze większą ilością ciężkiej pracy. Jestem bardzo podekscytowana na myśl o kolejnym turnieju w Rzymie - pisała Iga Świątek jeszcze w poniedziałek.
W tych słowach odniosła się do meczu trzeciej rundy w Madrycie z Ann Li, który musiała przerwać przedwcześnie, kreczując w trzecim secie ze względu na złe samopoczucie.
Polka wróciła już jednak do akcji na korcie. I to nie byle gdzie, bo w Rzymie, gdzie zostanie rozegrany wspomniana przez nią kolejna impreza rangi WTA 1000.
Relację z przyjazdu Igi Świątek do stolicy Włoch zamieścili w mediach społecznościowych organizatorzy turnieju Internazionali BNL d'Italia.
Polska tenisistka nie tylko pojawiła się na rzymskich obiektach, ale i wyszła na Campo Centrale w kompleksie Foro Italico, trenując pod okiem trenera Francisco Roiga. Jak wynika z rozpiski przekazanej przez organizatorów, kort był dostępny tylko dla niej przez dwie godziny - między 11:00 i 13:00. Później miejsce naszej zawodniczki zajmie - choć nie bezpośrednio - mistrzyni olimpijska Qinqwn Zheng. Jej trening ma rozpocząć się o 17:00.
Iga Świątek powalczy w Rzymie o przełamanie złej passy pod wodzą swojego nowego hiszpańskiego trenera. Sprzyjać powinna jej nie tylko jej ukochana mączka, ale i miejscowe obiekty, które okazały się dla niej szczęśliwe już trzykrotnie. Raszynianka wygrywała imprezę w sercu Italii w 2021, 2022 oraz 2024 roku, ogrywając kolejną Karolinę Pliskovą, Ons Jabeur oraz Arynę Sabalenkę.