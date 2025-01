Na papierze Eva Lys to najłatwiejsza z dotychczasowych rywalek Igi Świątek podczas tegorocznego Australian Open. Niemka o ukraińskich korzeniach plasuje się obecnie na 128. miejscu w rankingu WTA. Dopiero jej kapitalny występ w Melbourne sprawił, że 27 stycznia po raz pierwszy zamelduje się w TOP 100 kobiecego zestawienia. Dotychczasowym rekordem zawodniczki urodzonej w Kijowie była 105. lokata uzyskana dwa tygodnie po ubiegłorocznym starcie w Nowym Jorku. Dla 22-latki przebywanie na tym etapie imprezy wielkoszlemowej to nowość. Do tej pory jej najlepszym osiągnięciem w takich turniejach była druga runda US Open 2023. Jej występy często kończyły się na eliminacjach. Reklama

Niewiele brakowało, a Eva w ogóle nie otrzymałaby możliwości gry w głównej drabince rozgrywek w stolicy stanu Wiktoria. A to dlatego, że odpadła w decydującej rundzie kwalifikacji po zaciętym, trzysetowym pojedynku z Destanee Aiavą. Dostała się do docelowych zmaganiach jako szczęśliwa przegrana, po wycofaniu Anny Kalinskiej tuż przed rozpoczęciem spotkania pierwszej rundy. Lys wykorzystała swoją szansę doskonale - pokonała kolejno Kimberly Birrell, Warwarę Graczewą i Jaqueline Cristian. W nagrodę będzie mogła się zmierzyć z Igą Świątek na największym obiekcie australijskiego Szlema, czyli Rod Laver Arena, na dodatek w sesji wieczornej.

Tak się składa, że obie zawodniczki już mierzyły się ze sobą w przeszłości. Miało to miejsce w 2022 roku, podczas debiutu Igi Świątek w imprezie rangi WTA 500 w Stuttgarcie. Wtedy Eva, mocno promowana przez niemiecką federację i jej sponsorów, otrzymała dziką kartę do eliminacji. Ówczesny ranking Lys oscylował w granicach 342. lokaty, podczas gdy Polka już spędzała swoje pierwsze tygodnie na fotelu liderki kobiecego zestawienia. Mimo niskiej pozycji zawodniczka urodzona w Kijowie przeszła przez dwustopniowe eliminacje, ogrywając Cristinę Bucsę i Kathinkę von Deichmann, a potem uporała się w pierwszej fazie głównego turnieju z Viktoriją Golubić. Dzięki temu dostała szansę, by po raz pierwszy pokazać się szerszej publiczności, właśnie podczas rywalizacji z Igą Świątek. Reklama

Tamten pojedynek, który rozegrano 20 kwietnia, miał wyjątkowe okoliczności również dla samej Igi. Po pierwsze, dla raszynianki był to pierwszy mecz w historii swoich występów w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Po drugie, Świątek rozgrywała premierowe spotkanie w imprezie rangi WTA jako oficjalna liderka rankingu (została nią 16 dni przed batalią z Lys). Co prawda nasza tenisistka zagrała już 15 i 16 kwietnia w Radomiu podczas starcia z Rumunkami, ale wówczas były to rozgrywki o Puchar Billie Jean King, czyli drużynowa impreza kierowana przez ITF.



Świątek kontra Lys. Tak przebiegał ich mecz podczas WTA 500 w Stuttgarcie w 2022 roku

Mimo tych różnych okoliczności Polka poradziła sobie znakomicie. Iga szybko zaaklimatyzowała się do nietypowych warunków. Mączka, w dodatku na hali, to niezwykle rzadkie połączenie, ale nie stanowiło to kłopotu dla raszynianki. Reprezentantka naszego kraju od początku starała się nadawać ton grze i budować przewagę na korcie. Po efektownym utrzymaniu serwisu do zera przyszedł czas na pierwsze przełamanie. Świątek wykorzystała drugiego break pointa i zaczęła uciekać Niemce z wynikiem. W pewnym momencie pojawił się nawet setbol na 6:0. Od tej chwili Lys zgarnęła jednak trzy akcje z rzędu i zdobyła premierowe "oczko" w pierwszej odsłonie pojedynku. Na więcej już Iga nie pozwoliła, przez co partia zakończyła się rezultatem 6:1. Reklama

W kolejnym secie mieliśmy niemal bliźniaczą sytuację - z tą różnicą, że tym razem to Eva serwowała jako pierwsza i straciła podanie już w gemie otwarcia. Przy stanie 5:0 Polka miała swoje podanie, by zakończyć rywalizację partią do zera. Pojawił się meczbol przy 40-30, ale znów powtórzył się schemat z premierowej odsłony. Trzy akcje z rzędu dały pierwszego gema przeciwniczce. Chwilę później po odrobionej stracie jednego breaka nie było już śladu. Świątek ponownie dobrała się do serwisu przeciwniczki i zwyciężyła 6:1, 6:1 po zaledwie 62 minutach gry.

W taki sposób raszynianka otworzyła sobie wrota do ćwierćfinału WTA 500 w Stuttgarcie. Po pokonaniu w kolejnych fazach Emmy Raducanu, Ludmiły Samsonowej i Aryny Sabalenki, nasza zawodniczka zgarnęła końcowy tytuł już podczas debiutu w imprezie. Rok później zdołała obronić to trofeum, po raz drugi triumfując na terenie naszych zachodnich sąsiadów.



Także i tym razem Iga Świątek zagra z Evą Lys na etapie 1/8 finału. Czy historia zatoczy koło? Przekonany się o tym w poniedziałek oraz ewentualnych kolejnych dniach zmagań w Melbourne. Relacja tekstowa z polsko-niemieckiego starcia będzie dostępna na stronie Interia Sport.

Reklama

Reklama Jelena Rybakina - Iga Świątek. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / PAP/EPA/JOEL CARRETT / PAP

Eva Lys / PAUL CROCK / AFP / AFP