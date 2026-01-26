Świątek jeszcze nie zeszła z kortu, gdy dostała wieści. Sama nie mogła uwierzyć

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu Igi Świątek z Maddison Inglis, którego stawką był ćwierćfinał Australian Open, Polka była murowaną faworytką do błyskawicznego awansu i potrwierdziła to na korcie w dwóch setach.

Wiceliderka rankingu WTA miała za rywalkę reprezentantkę gospodarzy, która zajmuje obecnie 168. miejsce w stawce, a możliwość gry ze Świątek ułatwiła jej Naomi Osaka, która niesapodziewanie musiała wycofać się z turnieju przez problemy zdrowotne.

Już po pierwszych gemach pierwszego seta widać było, że Australijka nie będzie miała zbyt wiele do powiedzenia w tym starciu, ponieważ nie była w stanie ani razu utrzymać swojego podania, nie mówiąc już o przełamaniu Polki. Pierwsza partia zakończyła się więc szybkim 6:0 dla Świątek w 31 minut.

W drugim secie Inglis mogła się postawić wiceliderce światowego rankingu, przełamując Polkę powrotnie w drugim gemie, ale ostatecznie było ją dziś stać na niewiele więcej. Raszynianka pewnie wygrała kolejne gemy, ostatecznie zamykając spotkanie 6:0, 6:3 w godzinę i 13 minut.

W pomeczowym wywiadzie niedużo miała do powiedzenia w kwestii samego spotkania, ciesząc się, że od początku miała kontrolę nad rywalizacją. - Czułam się bardzo pewnie od samego początku. Tempo, w jakim grałam było inne, niż w poprzedniej rundzie i po prostu cieszę się ze zwycięstwa - stwierdziła na gorąco po spotkaniu.

Chwilę później dziennikarka zapytała ją, co ma zamiar robić w wolnym czasie, którego na tym etapie turnieju będzie miała zdecydowanie więcej. Tu jednak dostała informację, że temperatura w Melbourne ma sięgać aż 44 stopni Celsjusza.

- 44?! O mój Boże... - zaczęła wyraźnie przejęta i zaskoczona Świątek. - W takim razie nie mam bladego pojęcia, co będę robić (...) Mam nadzieję kochani, że nic Wam się nie stanie. Nie wyobrażam sobie grać, w takich warunkach - skwitowała.

Nieco więcej na temat samego spotkania, Polka miała okazję powiedzieć w rozmowie z "Eurosportem". - Myślę, że dostosowałam się do rytmu. Wiedziałam, że będe musiała inaczej popracować na nogach i od początku to zrobiłam, więc super - analizowała. - Jak ktoś jest już w czawrtej rundzie, to wiadomo - musiał wykonać dobrą robotę, żeby się tutaj znaleźć, więc raczej skupiałam się bardziej na sobie i nie myślałam za bardzo, z kim gram - podsumowała na koniec Inglis.

