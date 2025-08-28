Świątek jeszcze nie zeszła z kortu, a tu ogłoszenie. Nie ma mowy o pomyłce
Mecz drugiej rundy US Open Igi Świątek z Suzan Lamens niespodziewanie przyniósł sporo nerwów. Ostatecznie Polka wygrała 6:1, 4:6, 6:4 i awansowała dalej. Wraz z ostatnią piłką w meczu, raszynianka znów zapisała się złotymi zgłoskami w historii tenisa. Wyczyn naszej reprezentantki błyskawicznie został odnotowany.
Pierwszy set starcia pomiędzy Igą Świątek i Suzan Lamens przebiegł pod dyktando Polki, która w 30 minut zwyciężyła 6:1. W drugiej partii sytuacja zaczęła się jednak zmieniać na korzyść Holenderki.
Zajmująca 66. miejsce w rankingu zawodniczka zaczęła sprawiać ogromne kłopoty Raszyniance, trzykrotnie przełamując Świątek. To sprawiło, że Lamens wyrównała stan rywalizacji i potrzebne było rozegranie trzeciego seta.
Świątek w III rundzie US Open. Polka znów zapisała się w historii tenisa
Tu na szczęście Polka zaczęła wracać do tego, co prezentowała na początku spotkania i ostatecznie to ona była górą, wygrywając 6:4. Kiedy zakończył się mecz, w świat poszedł kolejny komunikat o wyczynie Polki.
Serwis "OptaAce", który zlicza osiągnięcia tenisistek i tenisistów od razu doniósł, że Świątek znów zapisała się złotymi zgłoskami w historii tenisa.
-Iga Świątek jest pierwszą zawodniczką w erze Open, która dotarła do trzeciej rundy wszystkich turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej kobiet przez pierwsze sześć lat w ciągu jednej dekady - czytamy.
Teraz raszynianka może w pełni skupić się przygotowaniu do kolejnego meczu. W 1/16 finału US Open już czeka na nią Anna Kalinska, z którą przecież Polka mierzyła się przed kilkunastoma dniami.
W ćwierćfinałowym starciu w Cincinnati Świątek okazała się zdecydowanie lepsza od Rosjanki, pokonując ją 6:3, 6:4.
Przed starciem w Nowym Jorku, Kalinska ma niewielką przewagę nad Świątek, bowiem w dwóch setach (godzina i dziewiętnaście minut) rozprawiła się z Julią Putincewą 6:1, 7:5.