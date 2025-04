Świątek jeszcze nie zagrała, a tu już taka wpadka. Wszystko się wydało, WTA musiało reagować

24 kwietnia Iga Świątek rozegrała kolejny niezwykle istotny mecz w swojej karierze. W 1/32 finału obecnie trwającego turnieju WTA Madryt zmierzyła się bowiem ze wschodzącą gwiazdą filipińskiego tenisa Alexandrą Ealą . Polscy kibice zapewne doskonale znają już to nazwisko. To bowiem 19-letnia tenisistka nie tak dawno temu sprawiła ogromną niespodziankę, eliminując Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA Miami .

Pierwszy set rewanżowego pojedynku tych pań nie dawał polskim fanom tenisa zbyt wielu powodów do radości. Zakończył się on bowiem zwycięstwem młodej Filipinki (6:4). Na szczęście drugi oraz trzeci set wpadły już na konto Świątek, która tym samym awansowała do 1/16 finału hiszpańskiego turnieju, a co równie istotne mogła zrewanżować się za bolesną porażkę sprzed niemal miesiąca.