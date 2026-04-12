Świątek jeszcze nie zagrała, a Niemcy już pokazali, co o niej myślą
Przed rozpoczęciem zmagań w Stuttgarcie Iga Świątek przywitała się z kibicami w mediach społecznościowych. Na jej post na Instagramie błyskawicznie zareagowali organizatorzy niemieckiego turnieju. I zrobili to z dużą klasą.
Kibice od lat najbardziej czekają na kwiecień i maj, gdy na mączce - swojej ulubionej nawierzchni - mecze rozgrywa Iga Świątek. Polka przyzwyczaiła już do sukcesów na "cegle", a największe wrażenie robi aż czterokrotne wygranie wielkoszlemowego Roland Garros.
Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja w stolicy Francji, tenisistki zmagania na tzw. cegle rozpoczną od turnieju WTA w Stuttgarcie. Świątek ma z tymi zmaganiami dobre skojarzenia, bowiem triumfowała tutaj w 2022 i 2023 roku, wygrywając jako nagrodę główną luksusowe Porsche.
W tym roku, mimo słabszego początku sezonu, Polka też będzie jedną z faworytek do końcowego zwycięstwa. Zanim jednak zagra swój pierwszy oficjalny w tym roku mecz w Stuttgarcie, Świątek trenuje na miejscu.
Aktualnie czwarta zawodniczka światowego rankingu znalazła też czas, by w swoich mediach społecznościowych skierować kilka słów do fanów w Stuttgarcie. "Pierwszy trening za mną. Zawsze dobrze jest wrócić do Stuttgartu. Oczywiście mam stąd świetne wspomnienia i bardzo lubię to miejsce" - napisała Polka.
Błyskawicznie na jej post zareagowali organizatorzy. "Cieszymy się, że jesteś z nami" - napisali z klasą Niemcy.
Świątek zmagania w Stuttgarcie rozpocznie od drugiej rundy (w środę albo czwartek). W pierwszej ma wolny los. Jej przeciwniczką będzie Wiktoria Tomowa lub Laura Siegemund. Na razie Polka rozegrała w Niemczech sparing z Hiszpanką Paulą Badosą i wygrała 6:2, 3:2. Mecz był ograniczony czasowo.