Świątek jeszcze nie zaczęła grać, a tu już takie wieści. Sabalenka w tyle

Iga Świątek po raz ostatni w zmaganiach WTA pojawiła się na korcie 23 lutego, kiedy to dosyć niespodziewanie odpadła w półfinale turnieju w Dubaju po starciu z Rosjanką Anną Kalinską. Po tej potyczce Polka miała chwilę na odsapnięcie i w końcu na powrót do intensywnych treningów, które miały przygotować ją do nowych wyzwań w Stanach Zjednoczonych.