Świątek jeszcze nie wyszła na kort, a już "została" mistrzynią US Open. Nie mieli wątpliwości

Iga Świątek mistrzynią US Open. Tak przynajmniej wynika z wyliczeń superkomputera, który wykorzystał portal "Sportsbook Review". Zlecił on wyliczenie procentowych szans na trium w turnieju wielkoszlemowym, a te okazały się korzystne dla Igi Świątek. Daleko za plecami liderki rankingu WTA uplasowały się Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka i Coco Gauff. To dobry prognostyk przed zbliżającym się US Open.