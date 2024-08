Świątek jeszcze nie wyszła na kort, a już znamy kluczowe rozstrzygnięcie. Rosjanka górą

Już niebawem Iga Świątek przystąpi do rywalizacji o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Rywalką Polki będzie Anastazja Pawluczenkowa. Doświadczona Rosjanka musiała odrabiać w poprzedniej fazie stratę seta przeciwko Elisabeccie Cocciaretto, ale dokonała tego w znakomitym stylu. W kolejnych dwóch partiach oddała Włoszce zaledwie trzy gemy. Dzięki temu otrzymała możliwość rewanżu przeciwko liderce rankingu WTA za ich ubiegłoroczne starcie, gdy nasza reprezentantka wygrała 6:0, 6:0.

