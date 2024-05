Świątek jeszcze nie wygrała, a tu już takie słowa. Polka doceniona

Iga Świątek w poniedziałek 27 maja może dołączyć do Huberta Hurkacza i podobnie jak on znaleźć się w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Mało kto wierzy, że na otwarcie Polce postawi się Leolia Jeanjean. Do tego grona chyba należy też Naomi Osaka. Japonka w niedzielę po swoim wygranym meczu już zaczęła zastanawiać się nad konfrontacją z pierwszą rakietą globu. Była liderka rankingu wypowiadała się o naszej rodaczce w samych superlatywach.