Świątek jeszcze nie weszła na kort, a tu taka wiadomość. Wielka rywalka zdecydowała

Różne drogi Swiątek i Sabalenki do finału w Madrycie. Czas na rewanż za zeszły rok?

Dużo pewniejszym krokiem do finału weszła raszynianka, która tylko w rywalizacji z Beatriz Haddad Maią potrzebowała do zwycięstwa trzech setów. Pozostałe pojedynki z Xiyu Wang, Soraną Cirsteą i Sarą Sorribes Tormo rozstrzygała w dwóch partiach. Gładko przyszła jej również wygrana z Madison Keys w półfinale rozgrywek . Liderka rankingu WTA straciła tylko cztery gemy - triumfowała 6:1, 6:4.

- To na pewno będzie wielka bitwa, zawsze walczymy tak mocno, jak tylko możemy. To zawsze są niezwykłe spotkania. Nie mogę się doczekać finału i zrobię wszystko, by go wygrać - zadeklarowała Białorusinka.