Świątek jeszcze czeka na mecz, a już wieszczą hit. Amerykanie bez złudzeń

Nie jest jednak tak, że raszynianka nie potrafi grać na innych nawierzchniach. Udowadniała to już wielokrotnie, wygrywając różne turnieje także na nawierzchni twardej. Świątek największy sukces na tym rodzaju kortów osiągnęła w 2022 roku. Wówczas nasza gwiazda nie miała sobie równych w turnieju rangi Wielkiego Szlema, a więc US Open, choć nie grała swojego najlepszego tenisa w tamtych momentach. Sztuką jest jednak wygrać, gdy coś nie wychodzi, a nie, gdy wszystko idzie dobrze.

Świątek w ćwierćfinale czeka hit. Wielki rewanż?

Do US Open 2024 wydaje się podchodzić bliżej swojej dyspozycji z 2022 roku, niż tej rok później, gdy broniła tytułu. Do ideału w ostatnich tygodniach sporo brakowało, ale wciąż Polka była w stanie walczyć o najwyższe cele. Sama mówi, że w tym roku presja na jej barkach będzie zdecydowanie mniejsza.