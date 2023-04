Świątek jest coraz wyżej, ale do Radwańskiej jeszcze daleka droga

Do czołowej dziesiątki Polka awansowała 17 maja 2021 roku po tym jak wygrała turniej rangi 1000 w Rzymie. W finale pokonała niedawną rywalkę Karolinę Pliskową. Z 15. miejsca w rankingu wskoczyła od razu na dziewiąte miejsce.

Potem w październiku 2021 roku na dwa tygodnie wypadła z czołówki. Szybko do niej wróciła i od pierwszego listopada jest w niej już cały czas. W poniedziałek uzbierało się już sto tygodni w pierwszej dziesiątce rankingu WTA.

21-letnia Świątek jest na początku kariery i wielu fachowców wróży jej, że w czołówce spędzi jeszcze mnóstwo miesięcy. Jeśli chodzi o tygodnie w czołowej dziesiątce, to na razie daleko jej do innych gwiazd, w tym do Agnieszki Radwańskiej. Krakowianka spędziła w nim aż 380 tygodni (latach 2008-2017).