Iga Świątek kontynuuje zwycięski marsz na kortach Indian Wells, na których przecież zdobyła już dwa tytuły w swojej karierze. W środę czekało ją wymagające zadanie, bo po drugiej stronie siatki stanęła Karolina Muchova - czyli świeżo upieczona mistrzyni z Dohy. Czeszka nie była jednak w stanie nawiązać wyrównanej walki z rozpędzoną Polką, która pewnie zwyciężyła 6:2, 6:0, a tym samym bez straty choćby jednego seta zameldowała się w ćwierćfinale prestiżowej imprezy rangi WTA 1000.

- Czułam się naprawdę dobrze. Myślę, że gram z meczu na mecz coraz lepiej. (...) Kocham grać tutaj. Kocham te warunki. Z każdym rokiem rozumiem je coraz lepiej i mogę lepiej wykorzystywać swoje atuty. Myślę, że potrafię tutaj grać naprawdę solidnie. To dla mnie przyjemność grać przed takimi kibicami - mówiła po wygranym meczu Iga Świątek, jeszcze na gorąco, na korcie.

Później nasza wiceliderka światowego rankingu pojawiła się na konferencji prasowej, podczas której poruszane zostały kwestie nie tylko związane z tenisem, ale i dotyczące życia codziennego.

WTA Indian Wells. Iga Świątek przyznaje: "Jestem w tym koszmarna"

W trakcie spotkania z mediami jeden z dziennikarzy postanowił spytać Igę Świątek o jej hobby.

- Rozmawiałem z wieloma zawodnikami, którzy grają w gry wideo. Wiem, że nie jest to twój sposób na spędzanie wolnego czasu. Ale może są rzeczy, których w przeszłości próbowałaś w wolne dni? Na przykład jakieś hobby, sposoby na zabicie wolnego czasu, które były złym pomysłem? Takie, które zrobiłaś i pomyślałaś sobie, że nie możesz w to wchodzić jako profesjonalna tenisistka? - została zagadnięta Polka.

Po czym przyznając się do swojej słabości, odpowiedziała: - Cóż, nie powiedziałabym, że jako profesjonalna tenisistka, ale to po prostu nie było dla mnie jako człowieka. Próbowałam wypieków, ponieważ moja siostra piecze. Jest w tym całkiem niezła i generalnie wszyscy członkowie mojej rodziny potrafią gotować. A ja jestem w tym koszmarna. Próbowałam więc coś upiec i skończyło się katastrofą. Po prostu reszta wszystko wywaliła do kosza bez zastanowienia i rozumiałam to. Totalnie to złapałam. To nie nadawało się do jedzenia.

Poza tym, może próbowałam jeszcze rzeczy, przy których nie miałam czasu na to, by być konsekwentna. Więc umarły śmiercią naturalną z biegiem czasu. To wszystko

Iga Świątek/Casper Ruud - Leylah Fernandez/Felix Auger-Alliasime Polsat Sport