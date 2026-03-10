Świątek jedyna na świecie. Potwierdzenie nadeszło tuż po meczu, WTA ogłasza

Polscy kibice z niepokojem przyglądają się tegorocznym występom Igi Świątek. Wiceliderka kobiecego rankingu póki co nie uzyskała choćby jednego półfinału, ale być może swoiste przełamanie nadejdzie podczas obecnie trwającego Indian Wells. Po dwóch spotkaniach podopieczna Wima Fissette'a legitymuje się perfekcyjnym bilansem setowym 4-0. Zaledwie kilka godzin temu wyższość Raszynianki musiała uznać Maria Sakkari. Panie grają ze sobą regularnie w latach parzystych w stanie Kalifornia. I póki co Greczynka nie ma sposobu na pokonanie naszej rodaczki.

"Rozegraliśmy tu dwa finały, więc zabawnie jest patrzeć, jak gramy dwa lata później w trzeciej rundzie. To na pewno nie był łatwy mecz. Jestem naprawdę zadowolona z wyniku. (…) Myślę, że lepiej przystosowałam się do krótszych piłek niż w Dosze. Pamiętam, że popełnianie błędów było tam dość irytujące. Lepiej też rozumiałam dziś wiatr. (…) Myślę, że serwowałam lepiej, może. Return też był celny" - przyznała triumfatorka, cytowana przez oficjalny portal WTA.

Iga Świątek nie przestaje zachwycać w Indian Wells. Już szósty raz z rzędu

Kobieca organizacja w mediach społecznościowych ogłosiła ponadto ważną nowinę dotyczącą 24-latki. Iga Świątek jest jedyną sportsmenką w obecnej stawce, która przez sześć lat z rzędu meldowała się w TOP 16 amerykańskiego turnieju. Poprzednio podobnymi seriami mogły pochwalić się w latach 2008-2014 Agnieszka Radwańska oraz Caroline Wozniacki. Wspomniane panie zaliczyły siedem takich awansów, więc za rok Raszynianka otrzyma szansę na zrównanie się z nimi.

"Seria trwa" - napisali organizatorzy prestiżowej imprezy. "W świetnym towarzystwie" - podsumowały krótko osoby odpowiedzialne za social media WTA. "Polska moc" - odezwali się od razu kibice w komentarzach. Niebawem Polka zmierzy się o ćwierćfinał z Karoliną Muchovą. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

