Świątek jedyna na świecie. Potwierdzenie nadeszło tuż po meczu, WTA ogłasza

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Iga Świątek w poniedziałek podtrzymała dobrą serię w Indian Wells. Nasza rodaczka pewnie pokonała Marię Sakkari, dzięki czemu awansowała do grona szesnastu czołowych zawodniczek turnieju. Zwycięstwo podopiecznej Wima Fissette'a nie przeszło bez echa w tenisowym środowisku. Komunikaty wydali między innymi organizatorzy czy WTA. A naprawdę było co ogłaszać, ponieważ Raszynianka stała się jedyną zawodniczką na świecie z wyjątkowym osiągnięciem na kalifornijskich kortach.

article cover
Iga ŚwiątekAdam Hunger/Associated Press/East NewsEast News

Polscy kibice z niepokojem przyglądają się tegorocznym występom Igi Świątek. Wiceliderka kobiecego rankingu póki co nie uzyskała choćby jednego półfinału, ale być może swoiste przełamanie nadejdzie podczas obecnie trwającego Indian Wells. Po dwóch spotkaniach podopieczna Wima Fissette'a legitymuje się perfekcyjnym bilansem setowym 4-0. Zaledwie kilka godzin temu wyższość Raszynianki musiała uznać Maria Sakkari. Panie grają ze sobą regularnie w latach parzystych w stanie Kalifornia. I póki co Greczynka nie ma sposobu na pokonanie naszej rodaczki.

"Rozegraliśmy tu dwa finały, więc zabawnie jest patrzeć, jak gramy dwa lata później w trzeciej rundzie. To na pewno nie był łatwy mecz. Jestem naprawdę zadowolona z wyniku. (…) Myślę, że lepiej przystosowałam się do krótszych piłek niż w Dosze. Pamiętam, że popełnianie błędów było tam dość irytujące. Lepiej też rozumiałam dziś wiatr. (…) Myślę, że serwowałam lepiej, może. Return też był celny" - przyznała triumfatorka, cytowana przez oficjalny portal WTA.

Kobieca organizacja w mediach społecznościowych ogłosiła ponadto ważną nowinę dotyczącą 24-latki. Iga Świątek jest jedyną sportsmenką w obecnej stawce, która przez sześć lat z rzędu meldowała się w TOP 16 amerykańskiego turnieju. Poprzednio podobnymi seriami mogły pochwalić się w latach 2008-2014 Agnieszka Radwańska oraz Caroline Wozniacki. Wspomniane panie zaliczyły siedem takich awansów, więc za rok Raszynianka otrzyma szansę na zrównanie się z nimi.

"Seria trwa" - napisali organizatorzy prestiżowej imprezy. "W świetnym towarzystwie" - podsumowały krótko osoby odpowiedzialne za social media WTA. "Polska moc" - odezwali się od razu kibice w komentarzach. Niebawem Polka zmierzy się o ćwierćfinał z Karoliną Muchovą. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Iga Świątek
Tenis

Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga ŚwiątekAFP
Tenisistka w sportowym stroju i czapeczce z daszkiem z wyciągniętymi ramionami, z intensywnym wyrazem twarzy. W tle rozmyta publiczność na trybunach.
Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Kobieta ubrana w różową bluzę z kapturem i czapkę w tym samym kolorze siedzi, gestykuluje dłońmi i prowadzi rozmowę, obok widoczny biały ręcznik.
Iga ŚwiątekAFP
