Świątek jednak zrezygnowała. Zaskakujący powód. W tle wielki finał Chwalińskiej

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Tegoroczna edycja Roland Garros była dla polskiego kibica fantastyczną przygodą. Tym razem jednak nie za sprawą Igi Świątek, lecz dzięki znakomitej formie Mai Chwalińskiej. Najlepsza polska tenisistka zakończyła udział w paryskim turnieju już na 4. rundzie. Zapewnia jednak, że sukces jej serdecznej koleżanki sprawił jej ogromną radość. Śledziła jej występy wraz z całą sportową Polską niemal do samego końca. Zrezygnowała tylko... z obejrzenia finału.

article cover
Iga Świątek (na małym zdj.) nie obejrzała finału Mai Chwalińskiej w Paryżu AFP/Newspix

"Gratulacje Majson! Piękny turniej" - to treść posta, jaki Iga Świątek zamieściła na Instagramie tuż po zakończeniu zmagań w Paryżu. Sama musiała się pożegnać z imprezą już w 1/8 finału. Musiała uznać wyższość Ukrainki Marty Kostiuk.

Potem mogła już tylko trzymać kciuki za Maję Chwalińską, która wyrzucała za turniejową burtę kolejne wyżej notowane rywalki. Dopiero w finale została zatrzymana przez Rosjankę Mirrę Andriejewą. W kraju witana była jednak jako największa bohaterka Roland Garros.

Chwalińska w niepewności. Zdecydowała się na taki gest. Po prostu klasa

Iga Świątek o sukcesie Mai Chwalińskiej w Paryżu: Turniej zmieniający życie o 180 stopni

- To był niesamowity turniej dla Mai. W sumie taki zmieniający życie o 180 stopni. Najbardziej można podziwiać to, jaką drogę przeszła. Piękna historia, która pokazuje, w jaki sposób można osiągnąć sukces w sporcie - mówi Świątek w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Mega się cieszę, że Maja była w finale - dodaje. - Wygrała z naprawdę super zawodniczkami i miała okazję przeżyć te wszystkie emocje, które towarzyszą uczestnikom na ostatnim etapie w Wielkim Szlemie. Bo jest to coś zupełnie innego niż w pozostałych turniejach.

Jak się okazuje, Iga nie przeżywała gigantycznych emocji wraz z całą sportową Polską do samego końca. Kiedy nadszedł dzień meczu o tytuł, najlepsza polska tenisistka nie zasiadła przed ekranem punktualnie o 15:00. O przegranym meczu Chwalińskiej dowiedziała się później.

- Oglądałam każdy mecz poza finałem, bo wtedy już wróciłam do treningów - tłumaczy.

Rygor i dyscyplina mają przełożyć się na udany start w zbliżającym się Wimbledonie. Świątek przystąpi do obrony tytułu sprzed roku. Na szali 2000 punktów w rankingu WTA.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Roland Garros

Chwalińska o samotności. Przejmujące słowa na antenie. "Poddałam się wiele razy"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

O swoje marzenia w Londynie powalczy też Chwalińska. Wciąż nie wiemy, na jakim etapie przystąpi do rywalizacji. Jeśli nie otrzyma "dzikiej karty", rozpocznie turniej - podobnie jak w Paryżu - od trzystopniowych kwalifikacji.

Bez względu na rozwój zdarzeń tenisistka z Dąbrowy Górniczej będzie skupiała na sobie uwagę od pierwszego występu.

- Wiem, ile Maja przeszła, więc cieszę się, że odmieniła swoje życie tym, co wypracowała w Paryżu - mówi z entuzjazmem Świątek. - Fajnie, że zyskała tyle wsparcia. Takie turnieje zupełnie zmieniają to, jak ludzie postrzegają zawodnika. Mam nadzieję, że wpłynie to nią w pozytywny sposób.

Rywalizacja w turnieju głównym na kortach Wimbledonu odbędzie się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Decyzja w sprawie "dzikiej karty" dla Chwalińskiej ma zostać ogłoszona we wtorkowy poranek.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Tenis

Chwalińska już z pierwszym triumfem w Wimbledonie. To był spektakl. 6:0 na start

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Zawodniczka tenisowa wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, skupiona na grze, ubrana w jasnożółty bezrękawnik sportowy.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP
Zawodniczka tenisa w pozycji kucznej z rakietą opartą o ziemię, trzymająca głowę w dłoniach, z widocznymi opatrunkami na kolanie i udzie, na kortcie ziemnym.
Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP
Młoda kobieta z krótkimi, falowanymi włosami, ubrana w jasny garnitur i niebieską koszulę, patrzy w bok z delikatnym uśmiechem. W tle znajduje się niebieski, abstrakcyjny wzór.
Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News


Nikoloz Basilashvili - Daniel Altmaier. Skrót meczu.Polsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja