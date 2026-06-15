Świątek jednak zrezygnowała. Zaskakujący powód. W tle wielki finał Chwalińskiej

"Gratulacje Majson! Piękny turniej" - to treść posta, jaki Iga Świątek zamieściła na Instagramie tuż po zakończeniu zmagań w Paryżu. Sama musiała się pożegnać z imprezą już w 1/8 finału. Musiała uznać wyższość Ukrainki Marty Kostiuk.

Potem mogła już tylko trzymać kciuki za Maję Chwalińską, która wyrzucała za turniejową burtę kolejne wyżej notowane rywalki. Dopiero w finale została zatrzymana przez Rosjankę Mirrę Andriejewą. W kraju witana była jednak jako największa bohaterka Roland Garros.

Iga Świątek o sukcesie Mai Chwalińskiej w Paryżu: Turniej zmieniający życie o 180 stopni

- To był niesamowity turniej dla Mai. W sumie taki zmieniający życie o 180 stopni. Najbardziej można podziwiać to, jaką drogę przeszła. Piękna historia, która pokazuje, w jaki sposób można osiągnąć sukces w sporcie - mówi Świątek w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Mega się cieszę, że Maja była w finale - dodaje. - Wygrała z naprawdę super zawodniczkami i miała okazję przeżyć te wszystkie emocje, które towarzyszą uczestnikom na ostatnim etapie w Wielkim Szlemie. Bo jest to coś zupełnie innego niż w pozostałych turniejach.

Jak się okazuje, Iga nie przeżywała gigantycznych emocji wraz z całą sportową Polską do samego końca. Kiedy nadszedł dzień meczu o tytuł, najlepsza polska tenisistka nie zasiadła przed ekranem punktualnie o 15:00. O przegranym meczu Chwalińskiej dowiedziała się później.

- Oglądałam każdy mecz poza finałem, bo wtedy już wróciłam do treningów - tłumaczy.

Rygor i dyscyplina mają przełożyć się na udany start w zbliżającym się Wimbledonie. Świątek przystąpi do obrony tytułu sprzed roku. Na szali 2000 punktów w rankingu WTA.

O swoje marzenia w Londynie powalczy też Chwalińska. Wciąż nie wiemy, na jakim etapie przystąpi do rywalizacji. Jeśli nie otrzyma "dzikiej karty", rozpocznie turniej - podobnie jak w Paryżu - od trzystopniowych kwalifikacji.

Bez względu na rozwój zdarzeń tenisistka z Dąbrowy Górniczej będzie skupiała na sobie uwagę od pierwszego występu.

- Wiem, ile Maja przeszła, więc cieszę się, że odmieniła swoje życie tym, co wypracowała w Paryżu - mówi z entuzjazmem Świątek. - Fajnie, że zyskała tyle wsparcia. Takie turnieje zupełnie zmieniają to, jak ludzie postrzegają zawodnika. Mam nadzieję, że wpłynie to nią w pozytywny sposób.

Rywalizacja w turnieju głównym na kortach Wimbledonu odbędzie się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Decyzja w sprawie "dzikiej karty" dla Chwalińskiej ma zostać ogłoszona we wtorkowy poranek.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News





Nikoloz Basilashvili - Daniel Altmaier. Skrót meczu. Polsat Sport Polsat Sport