Świątek jednak zrezygnowała. Zaskakujący powód. W tle wielki finał Chwalińskiej
Tegoroczna edycja Roland Garros była dla polskiego kibica fantastyczną przygodą. Tym razem jednak nie za sprawą Igi Świątek, lecz dzięki znakomitej formie Mai Chwalińskiej. Najlepsza polska tenisistka zakończyła udział w paryskim turnieju już na 4. rundzie. Zapewnia jednak, że sukces jej serdecznej koleżanki sprawił jej ogromną radość. Śledziła jej występy wraz z całą sportową Polską niemal do samego końca. Zrezygnowała tylko... z obejrzenia finału.
"Gratulacje Majson! Piękny turniej" - to treść posta, jaki Iga Świątek zamieściła na Instagramie tuż po zakończeniu zmagań w Paryżu. Sama musiała się pożegnać z imprezą już w 1/8 finału. Musiała uznać wyższość Ukrainki Marty Kostiuk.
Potem mogła już tylko trzymać kciuki za Maję Chwalińską, która wyrzucała za turniejową burtę kolejne wyżej notowane rywalki. Dopiero w finale została zatrzymana przez Rosjankę Mirrę Andriejewą. W kraju witana była jednak jako największa bohaterka Roland Garros.
Iga Świątek o sukcesie Mai Chwalińskiej w Paryżu: Turniej zmieniający życie o 180 stopni
- To był niesamowity turniej dla Mai. W sumie taki zmieniający życie o 180 stopni. Najbardziej można podziwiać to, jaką drogę przeszła. Piękna historia, która pokazuje, w jaki sposób można osiągnąć sukces w sporcie - mówi Świątek w rozmowie z WP Sportowe Fakty.
- Mega się cieszę, że Maja była w finale - dodaje. - Wygrała z naprawdę super zawodniczkami i miała okazję przeżyć te wszystkie emocje, które towarzyszą uczestnikom na ostatnim etapie w Wielkim Szlemie. Bo jest to coś zupełnie innego niż w pozostałych turniejach.
Jak się okazuje, Iga nie przeżywała gigantycznych emocji wraz z całą sportową Polską do samego końca. Kiedy nadszedł dzień meczu o tytuł, najlepsza polska tenisistka nie zasiadła przed ekranem punktualnie o 15:00. O przegranym meczu Chwalińskiej dowiedziała się później.
- Oglądałam każdy mecz poza finałem, bo wtedy już wróciłam do treningów - tłumaczy.
Rygor i dyscyplina mają przełożyć się na udany start w zbliżającym się Wimbledonie. Świątek przystąpi do obrony tytułu sprzed roku. Na szali 2000 punktów w rankingu WTA.
O swoje marzenia w Londynie powalczy też Chwalińska. Wciąż nie wiemy, na jakim etapie przystąpi do rywalizacji. Jeśli nie otrzyma "dzikiej karty", rozpocznie turniej - podobnie jak w Paryżu - od trzystopniowych kwalifikacji.
Bez względu na rozwój zdarzeń tenisistka z Dąbrowy Górniczej będzie skupiała na sobie uwagę od pierwszego występu.
- Wiem, ile Maja przeszła, więc cieszę się, że odmieniła swoje życie tym, co wypracowała w Paryżu - mówi z entuzjazmem Świątek. - Fajnie, że zyskała tyle wsparcia. Takie turnieje zupełnie zmieniają to, jak ludzie postrzegają zawodnika. Mam nadzieję, że wpłynie to nią w pozytywny sposób.
Rywalizacja w turnieju głównym na kortach Wimbledonu odbędzie się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Decyzja w sprawie "dzikiej karty" dla Chwalińskiej ma zostać ogłoszona we wtorkowy poranek.