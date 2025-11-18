Świątek jednak zrezygnowała. Jest inne polskie nazwisko. Oficjalny komunikat

64 zwycięstwa i 17 porażek - to ostateczny bilans Igi Świątek w 2025 roku w meczach singlowych. Żadna z zawodniczek na tym poziomie zmagań WTA nie wygrała większej liczby spotkań, nawet Aryna Sabalenka. A Iga dołożyła jeszcze pięć triumfów w meczach miksta - dwa z Hubertem Hurkaczem w United Cup oraz trzy kolejne z Casperem Ruudem w US Open.

Ostatnie dwa miały miejsce w weekend w Gorzowie, teraz Polka uda się na urlop, odpocznie od tenisa. A za dwa tygodnie ruszy zapewne z przygotowaniami do kolejnych batalii. Oficjalny sezon zacznie później niż w poprzednich latach - pierwszy mecz rozegra w United Cup dopiero 5 stycznia. I być może to też miało wpływ na zmianę harmonogramu przygotowań 24-latki.

Rezygnacja IgI Świątek po trzech kolejnych sezonach startów. Jest jednak Polka w World Tennis League

Dla Igi Świątek sezon rokrocznie kończy się w listopadzie, w 2022 i 2023 stało się to w pierwszym tygodniu tego miesiąca, rok temu już 18 listopada, w Maladze. Teraz zaledwie dwa dni wcześniej. A już przed Wigilią Iga polka była na korcie - w rozgrywkach World Tennis League, które najpierw odbywały się w Dubaju, a później w Abu Zabi.

Rozgrywała tam zawsze kilka spotkań, w każdej edycji mierzyła się z Jeleną Rybakiną, dwa razy rywalizowała też z Aryną Sabalenką. Była częścią jednego z czterech zespołów, których nazwy były dedykowane... gatunkom ptaków.

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU AFP

A później z Bliskiego Wschodu leciała już do Australii - by poprzez United Cup przygotować się do Australian Open.

Już latem można się było zastanawiać, czy ten scenariusz pozostanie aktualny także i w 2025 roku. Świątek została bowiem ogłoszona przez organizatorów jako uczestniczka podobnej imprezy w Chinach - konkretnie w Shenzhen. To turniej World Tennis Continental Cup. Miesiąc temu te informacje się potwierdziły, Iga zagra tam m.in. z Rybakiną.

Rozwiń

Tyle że jedno nie wyklucza drugiego, co pokazuje właśnie przykład zawodniczki z Kazachstanu. Rybakina znalazła się bowiem na liście zawodniczek World Tennis League, a rywalizacja odbędzie się tym razem nie w Abu Zabi, a w Bengaluru. Dziś oficjalnie podano listę uczestniczek i uczestników.

Magda Linette MANAN VATSYAYANA AFP

Turniej w Indiach potrwa od 17 do 20 grudnia, gwiazdami będą: Rybakina, Paula Badosa, Daniił Miedwiediew i... Nick Kyrgios. Na liście są też: Marta Kostiuk, Gael Monfils, Arthur Flis i nasza Magda Linette. Poznanianka zakończyła sezon już miesiąc temu, chciała odpocząć. Do tej pory raczej nie występowała w turniejach tego typu.

Stawkę uzupełnią gwiazdy tenisa z Indii, m.in. Sumit Nagal czy kończący karierę deblista Rohan Bopanna, ale i młodzi zawodnicy.

Organizatorzy liczą, że impreza na SM Krishna Tennis Stadium przyczyni się do popularyzacji tenisa w najbardziej ludnym kraju świata.

Polska ma nowy talent? Świątek chwali młodą reprezentantkę podczas BJK Cup Polsat Sport

Jelena Rybakina AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Artur Widak AFP