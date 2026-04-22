Świątek jednak tuż przed Sabalenką. Komunikat prosto z Madrytu

Drugi turniej pod okiem nowego trenera Francisco Roiga, zarazem drugi turniej na mączce w tym sezonie. Dla Igi Świątek to szansa, by w końcu dostać się przynajmniej do najlepszej czwórki, bo od stycznia swoje indywidualne zmagania kończyła najdalej na ćwierćfinale.

Caja Magica nie jest może tak idealnym miejscem dla Raszynianki jak Foro Olimpico czy Stade Roland Garros, także z uwagi na położenie stolicy Hiszpanii, niemniej Idze szło tu zwykle bardzo dobrze. Jedynie w 2021 roku odpadła przed ćwierćfinałem, ale też wówczas na jej drodze stanęła już na etapie 1/8 finału Ashleigh Barty - wówczas światowa "1". A później był finał z Aryną Sabalenką (2023), tytuł po triumfie nad Sabalenką (2024), wreszcie ostatnio półfinał (2025). Choć wysoko przegrany z Coco Gauff.

W tym roku, w pierwszym etapie zmagań, Świątek ma dość łagodny układ spotkań. Realne problemy mogą pojawić się na etapie 1/4 finału, jeśli tam dojdą Elina Switolina czy Mirra Andriejewa. A to one wyrzucały Polkę z turniejów w marcu (Indian Wells) i kwietniu (Stuttgart). W półfinale zaś, jeśli patrzeć na rozstawienia, oczekiwany jest bój Świątek z Sabalenką. W zeszłym sezonie mierzyły się tylko raz, w Paryżu. Też w grze o finał. Wtedy 6:0 w trzeciej partii triumfowała zawodniczka z Mińska.

A w czwartek obie pojawią się na jednym stadionie. To gratka dla tych kibiców, którzy kupili bilety na Manolo Santana Stadium.

WTA 1000 w Madrycie. Najpierw Świątek, później Sabalenka. Oto plan spotkań na czwartek

Organizatorzy turnieju już ogłosili plan spotkań na ten dzień. Świątek wyjdzie na kort przed Sabalenką - jej pierwsze starcie z Darią Snigur, juniorską mistrzynią Wimbledonu z 2019 roku, zacznie się nie przed godz. 13. Ale dopiero po zakończeniu spotkania Pablo Carreno Busty z Martonem Fucsovicsem.

Co istotne, urodzona w Kijowie zawodniczka mieszka w Warszawie i tam trenuje pod okiem... Dawida Celta, kapitana reprezentacji Polski. A ten dobrze zna słabsze strony byłej liderki rankingu. Tyle że Singur ma za sobą już od poniedziałku trzy mecze, w tym trzysetowy thriller z Darią Kasatkiną w środę.

Maj 2024. Aryna Sabalenka i Iga Świątek po finale turnieju w Madrycie

Po Idze swój mecz zacznie Sabalenka - jej rywalką będzie Peyton Stearns. W ich bilansie starć jest 2:0 dla Białorusinki, Rok temu Aryna dość łatwo wygrała ich mecz na Caja Magica, choć seryjnie broniłą break pointy. Ale rok wcześniej zmierzyły się w Indian Wells - Amerykanka w trzecim secie prowadziła 5:4, miała 40-0 i serwowała. A przegrała w tie-breaku.

W czwartek swoje drugie spotkanie rozegra też Magda Linette - na korcie numer 4 zmierzy się z rozstawioną w "16" Ivą Jovic. Na początku roku w Hobart minimalnie lepsza była Amerykanka, teraz dojdzie do rewanżu. To będzie czwarte spotkanie od godz. 11 - jego początek powinien więc nastąpić ok. godz. 16.

Ciekawie zapowiadają się też starcia: Camilii Osorio z Naomi Osaką (Arantxa Sanchez Stadium, ok. godz. 16) i Laury Siegemund z Jasmine Paolini (kort nr 3, ok. godz. 14). Włoszka była ostatnio w kiepskiej formie, wkrótce będzie broniła punktów za triumf w Rzymie.

Iga Świątek

Magda Linette

