Świątek jasno wskazała problem, bezpośredni apel do kibiców. "Proszę..."

Ta wygrała pierwszego seta po tie-breaku 10-8, natomiast w secie drugim (również po tie-breaku) triumfowała już 7-5 Świątek . Ostatecznie Polka dopięła swego i w trzeciej odsłonie wygrała 6:1, tym samym przechodząc do półfinału turnieju.

Po meczu nie zabrakło również tradycyjnego wywiadu ze zwyciężczynią. W nim 22-latka m.in. mocno pochwaliła Garcię, zaznaczając, że ta znakomicie wykorzystywała swoje atuty . To jednak nie wszystko, bo nasza reprezentantka podjęła się też wypowiedzi w kwestii... problemu frekwencyjnego na trybunach.

Proszę, przychodźcie na nasze mecze. Wciąż widzę sporo wolnych miejsc, spróbujmy je wypełnić. Zrobimy co w naszej mocy, aby zaprezentować jak najlepsze widowisko. Dziękuję za oglądanie (meczów), dziękuję za wsparcie przez cały tydzień

China Open. Coco Gauff kolejną rywalką Igi Świątek

Co teraz czeka Igę Świątek? W półfinale skrzyżuje ona rakietę z dobrze sobie znaną Cori "Coco" Gauff, która w swoim ćwierćfinale pokonała w dwóch setach przedstawicielkę Grecji Marię Sakkari. Turniej China Open w ogólnym rozrachunku potrwa do 8 października, a nie można wykluczyć, że w wielkim finale dojdzie np. do starcia Świątek - Sabalenka...