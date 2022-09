Liderka rankingu tenisistek - Iga Świątek i piąta w światowym zestawieniu Ons Jabeur wystąpią w wielkim finale US Open 2022. Obie zawodniczki jeszcze nigdy nie grały na tym poziomie turnieju rozgrywanego w Nowym Jorku. Świątek ma na swoim koncie dwa tytuły wielkoszlemowe (zwycięstwa w Rolandzie Garrosie 2020 i 2022). Tunezyjka nie ma jeszcze wygranej tej rangi w swoim dorobku.

Finał US Open 2022: Świątek - Jabeur. Gdzie oglądać w tv?

Dotychczasowe mecze Igi Świątek w US Open 2022 można było oglądać w telewizji wyłącznie za pośrednictwem kodowanego Eurosportu. Transmisję z finału US Open 2022 z udziałem Igi Świątek i Ons Jabeur będzie można obejrzeć dodatkowo na kanale TVN. Przypomnijmy, że mecz Świątek - Jabeur zostanie rozegrany w sobotę 10 września, a jego początek zaplanowano na godzinę 22.00 czasu polskiego.

21-letnia Świątek w tym sezonie triumfowała w sześciu turniejach - w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i Rolandzie Garrosie. Siedem lat starsza Jabeur wygrała w bieżącym roku w Madrycie i Berlinie. Zarówno dla Igi Świątek, jak i Ons Jabeur sezon 2022 jest najlepszy w karierze. Świątek w oprócz zwycięstwa w Rolandzie Garrosie dotarła w wielkoszlemowych zmaganiach do półfinału Australian Open, z kolei odpadła w trzeciej rundzie Wimbledonu. Jabeur grała w finale Wimbledonu, lecz uległa Jelenie Rybakinie. Był to dla niej pierwszy mecz o tytuł wielkoszlemowy w karierze. Transmisja finału US Open 2022: Świątek - Jabeur w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN.

Iga Świątek - Ons Jabeur. Droga do finału US Open 2022 i mecze bezpośrednie

Iga Świątek w drodze do finału US Open pokonała kolejno następujące zawodniczki: Jasminę Paolini, Sloane Stephens, Lauren Davis, Julę Niemeier, Jessicę Pegulę, a w półfinale Arynę Sabalenkę 3:6, 6:1, 6:4. Świątek rywalizowała z Białorusinką już po raz piąty i odniosła czwarte zwycięstwo (wszystkie w 2022 roku). Ons Jabeur w US Open 2022 wyeliminowała najpierw trzy Amerykanki - Madison Brengle, Elizabeth Mandlik, Shelby Rogers, potem wygrała z Weroniką Kudiermietową, Ajlą Tomljanović, a w 1/2 finału z Caroline Garcią 6:1, 6:3.

Świątek grała z Jabeur czterokrotnie, a bilans ich gier jest remisowy. Polka wygrała z Tunezyjką w 2019 r. w turnieju WTA w Waszyngtonie, potem tenisistki dwukrotnie mierzyły się w 2021 r. (Wimbledon, Cincinnati), a w tych starciach lepsza była Jabeur. Ostatni mecz Świątek - Jabeur odbył się w finale WTA w Rzymie w maju 2022 r., w którym raszynianka zwyciężyła. "- Gra niesamowicie, to z pewnością będzie trudny mecz, ale chciałabym się zrewanżować. Bardzo lubię grać na tej nawierzchni i czuję, że wiem co muszę zrobić grając przeciwko niej. Teraz bardziej niż na Wimbledonie czuje, że mogę wygrać cały turniej. Wszystkie finały, w których grałam dotychczas, sporo mnie nauczyły, a ten w Londynie pokazał mi, że nie można kalkulować, tylko trzeba iść mocno naprzód po tytuł." - powiedziała Jabeur przed finałem US Open ze Świątek.

Iga Świątek w finale US Open. "Wiem, jak się zachować"

Świątek - Jabeur. Gdzie transmisja finału US Open online stream na żywo?

Transmisja meczu Świątek - Jabeur online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Spotkanie Świątek - Jabeur można śledzić także na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik meczu Świątek - Jabeur na sport.interia.pl.

Kiedy i o której godzinie zacznie się finał Iga Świątek - Ons Jabeur w US Open 2022? Sobota 10 września, godzina 22.00 czasu polskiego. Transmisja TV Świątek - Jabeur w US Open 2022: TVN, Eurosport 1. Gdzie oglądać finał Igi Świątek online live stream? Polsat Box Go, Player. Relacja i wynik: sport.interia.pl.