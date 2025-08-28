Świątek i Wiktorowski "przyłapani" w Nowym Jorku. Zdjęcie obiegło sieć

Iga Świątek tegoroczną rywalizację w US Open zaczęła - nietypowo dla siebie - od gry w mikście, w którym wzięła udział wespół z Casprem Ruudem. Polsko-norweska para zawędrowała aż do finału, gdzie jednak uległa włoskiemu duetowi Errani/ Vavassori.

Następnie druga rakieta globu podeszła do rozgrywek singlowych i te rozpoczęła od mocnego akcentu, bowiem od pokonania w dwóch setach (6:1, 6:2) Kolumbijki Emiliany Arango. Raszynianka nie chce przy tym bez dwóch zdań "ściągać nogi z gazu".

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO]

Świątek na korcie, a obok niej... Wiktorowski. "Rzadki widok"

W środę Polka trenowała w Nowym Jorku przed swym kolejnym występem na USO i wówczas zrządzenie losu sprawiło, że spotkała się na korcie z... Tomaszem Wiktorowskim, czyli swoim byłym szkoleniowcem, którego nie tak dawno zastąpił Wim Fissette.

Zdarzenie to uwiecznił Adam Romer, redaktor naczelny "Tenisklubu" - jak wyjaśnił na portalu X Świątek minęła się na placu gry z Naomi Osaką, a więc nową podopieczną Wiktorowskiego. Między "dwójką" rankingu WTA a jej dawnym trenerem jak widać wywiązała się nawet krótka rozmowa, nim ten przeszedł do zajęć z Japonką.

Iga Świątek w kolejnym meczu na US Open zagra z Suzan Lamens

Iga Świątek w kolejnym meczu na US Open zagra z Holenderką Suzan Lamens - potyczka ta odbędzie się dokładnie 28 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia jej przebiegu w tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport - link do niej znajduje się poniżej.

Naomi Osaka z kolei ograła ostatnio Belgijkę Greet Minnen i w następnej rundzie skrzyżuje rakietę z Hailey Baptiste - do tego starcia także dojdzie w czwartek. Ostatnia odsłona Wielkiego Szlema w tym sezonie potrwa w ogólnym rozrachunku do 7 września.

Trener Tomasz Wiktorowski i jego była podopieczna Iga Świątek

Iga Świątek i trener Tomasz Wiktorowski