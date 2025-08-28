Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek i Wiktorowski "przyłapani" w Nowym Jorku. Zdjęcie obiegło sieć

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Iga Świątek szykuje się do swego kolejnego występu w ramach wielkoszlemowego US Open - po pokonaniu bez większych problemów Emiliany Arango tym razem raszyniankę czekać będzie starcie z Suzan Lamens. Podczas jednego z treningów przed tą potyczką Świątek zaliczyła przy tym spotkanie ze "starym znajomym" na nowojorskim korcie.

Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek współpracowali ze sobą w latach 2021-2024
Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek współpracowali ze sobą w latach 2021-2024MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Iga Świątek tegoroczną rywalizację w US Open zaczęła - nietypowo dla siebie - od gry w mikście, w którym wzięła udział wespół z Casprem Ruudem. Polsko-norweska para zawędrowała aż do finału, gdzie jednak uległa włoskiemu duetowi Errani/ Vavassori.

Następnie druga rakieta globu podeszła do rozgrywek singlowych i te rozpoczęła od mocnego akcentu, bowiem od pokonania w dwóch setach (6:1, 6:2) Kolumbijki Emiliany Arango. Raszynianka nie chce przy tym bez dwóch zdań "ściągać nogi z gazu".

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

Świątek na korcie, a obok niej... Wiktorowski. "Rzadki widok"

W środę Polka trenowała w Nowym Jorku przed swym kolejnym występem na USO i wówczas zrządzenie losu sprawiło, że spotkała się na korcie z... Tomaszem Wiktorowskim, czyli swoim byłym szkoleniowcem, którego nie tak dawno zastąpił Wim Fissette.

Zdarzenie to uwiecznił Adam Romer, redaktor naczelny "Tenisklubu" - jak wyjaśnił na portalu X Świątek minęła się na placu gry z Naomi Osaką, a więc nową podopieczną Wiktorowskiego. Między "dwójką" rankingu WTA a jej dawnym trenerem jak widać wywiązała się nawet krótka rozmowa, nim ten przeszedł do zajęć z Japonką.

Iga Świątek w kolejnym meczu na US Open zagra z Suzan Lamens

Iga Świątek w kolejnym meczu na US Open zagra z Holenderką Suzan Lamens - potyczka ta odbędzie się dokładnie 28 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia jej przebiegu w tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport - link do niej znajduje się poniżej.

Naomi Osaka z kolei ograła ostatnio Belgijkę Greet Minnen i w następnej rundzie skrzyżuje rakietę z Hailey Baptiste - do tego starcia także dojdzie w czwartek. Ostatnia odsłona Wielkiego Szlema w tym sezonie potrwa w ogólnym rozrachunku do 7 września.

Zobacz również:

Maria Szarapowa wskazała faworytkę US Open. Pominęła Świątek i Sabalenkę
Iga Świątek

Rosyjska gwiazda pominęła Świątek i Sabalenkę. Zaskakujący wybór, słowa poszły w świat

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
    Trener w okularach przeciwsłonecznych trzymający rakietę tenisową i piłki, obok tenisistka ubrana w niebieski strój sportowy z czerwono-białą czapką, gestykulująca ręką podczas rozmowy na korcie.
    Trener Tomasz Wiktorowski i jego była podopieczna Iga ŚwiątekMathieu Belanger/Aflo Images/East News / Rex Features/East News (ZUMA Press Wire/Shutterstock)East News
    Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem trzymająca piłkę tenisową, obok mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych z torbą na ramieniu; oboje na tle sportowych obiektów.
    Iga Świątek i trener Tomasz WiktorowskiRex Features/East News/Victoria Jones/Shutterstock / Wojciech KUBIK/East NewsEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja