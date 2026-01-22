Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek i spółka w akcji. Jerzy Owsiak ogłasza tuż przed 34. Finałem WOŚP

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Na kilka dni przed 34. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do akcji dołączył Polski Związek Tenisowy. Na licytacji pojawił się wyjątkowy przedmiot, którego wartość pomogły podnieść polskie tenisistki z Igą Świątek na czele. Zaskakująca jest aktualna cena, która mimo wyjątkowej oferty jest naprawdę niska. Nie przekroczyła bowiem nawet tysiąca złotych.

Dwie tenisistki w białych strojach z logotypami i polską flagą na piersi cieszą się ze zwycięstwa na korcie, w tle widoczny oświetlony stadion, w okienku po lewej mężczyzna w okularach z czerwonymi oprawkami.
Na aukcję WOŚP trafiła piłka tenisowa z autografami polskich tenisistekAdam Burakowski/East News, Robert PrangeGetty Images

Wielkimi krokami zbliża się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wraz z nim tradycyjna fala sportowych gestów solidarności. Wielu znanych zawodników i mistrzów dołącza do akcji, przekazując na aukcje wyjątkowe pamiątki, które niosą ze sobą nie tylko materialną wartość, ale też ogromny ładunek emocji. To właśnie takie przedmioty przyciągają uwagę licytujących i pomagają w zbiórce środków na wsparcie dziecięcej medycyny. W tym roku wylicytować można m.in. rakietę tenisową i ręcznik z Wimbledonu od Igi Świątek, kombinezon wyścigowy Romana Bilińskiego, koszulkę meczową Roberta Lewandowskiego z finału Superpucharu Hiszpanii, a także bieg na Giewont u boku Justyny Kowalczyk-Tekieli.

Piłka z autografami polskich tenisistek na aukcji WOŚP. Cena może zaskoczyć

Do akcji dołączył także Polski Związek Tenisowy. Władze na licytację przekazały wyjątkowy przedmiot - piłeczkę tenisową z podpisami polskich zawodniczek. "Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka wygrały w listopadzie 2025 roku turniej play-offs Billie Jean King Cup. Zaraz po zwycięstwie wszystkie cztery reprezentantki złożyły autografy na dużej piłce tenisowej. Teraz ta fantastyczna pamiątka może trafić właśnie do Ciebie!" - czytamy w opisie licytacji.

Licytacja potrwa do 11 lutego do godziny 9.59, a aktualna cena wynosi jedynie 440 złotych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o przedmioty wystawione na aukcję przez Igę Świątek. Rakieta tenisowa i ręcznik z Wimbledonu polskiej zawodniczki to prawdziwy hit, a aktualna cena w zaledwie kilka dni przekroczyła 100 tys. złotych. Obecnie wynosi 110 250 złotych. 

Hasłem 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - pod takim motto odbędzie się zbiórka 25 stycznia 2026 roku, której celem jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Sportowiec w białej czapce i koszulce z polską flagą oraz czerwonym nadrukiem, ściska pięść w geście zwycięstwa na korcie tenisowym.
Iga Świątek AFP
Tenisistka w białej koszulce i z widocznym logotypem Lotto energicznie okazuje emocje, zaciśnięta pięść sugeruje świętowanie zdobytego punktu podczas meczu, w tle widoczna rozmyta postać mężczyzny.
Katarzyna KawaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
Tenisistka w białym topie i czerwonej spódniczce wykonuje dynamiczny ruch rakietą podczas meczu, widoczne skupienie na twarzy, piłka tenisowa w ruchu, puste trybuny w tle.
Martyna KubkaTomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTERReporter
Młoda kobieta w czerwonym stroju sportowym z emblematami Polski i rakietą tenisową świętuje sukces na korcie, unosząc zaciśniętą pięść w geście triumfu.
Linda KlimovicovaTomasz Jędrzejowski/REPORTERReporter
