Świątek i spółka w akcji. Jerzy Owsiak ogłasza tuż przed 34. Finałem WOŚP
Na kilka dni przed 34. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do akcji dołączył Polski Związek Tenisowy. Na licytacji pojawił się wyjątkowy przedmiot, którego wartość pomogły podnieść polskie tenisistki z Igą Świątek na czele. Zaskakująca jest aktualna cena, która mimo wyjątkowej oferty jest naprawdę niska. Nie przekroczyła bowiem nawet tysiąca złotych.
Wielkimi krokami zbliża się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wraz z nim tradycyjna fala sportowych gestów solidarności. Wielu znanych zawodników i mistrzów dołącza do akcji, przekazując na aukcje wyjątkowe pamiątki, które niosą ze sobą nie tylko materialną wartość, ale też ogromny ładunek emocji. To właśnie takie przedmioty przyciągają uwagę licytujących i pomagają w zbiórce środków na wsparcie dziecięcej medycyny. W tym roku wylicytować można m.in. rakietę tenisową i ręcznik z Wimbledonu od Igi Świątek, kombinezon wyścigowy Romana Bilińskiego, koszulkę meczową Roberta Lewandowskiego z finału Superpucharu Hiszpanii, a także bieg na Giewont u boku Justyny Kowalczyk-Tekieli.
Piłka z autografami polskich tenisistek na aukcji WOŚP. Cena może zaskoczyć
Do akcji dołączył także Polski Związek Tenisowy. Władze na licytację przekazały wyjątkowy przedmiot - piłeczkę tenisową z podpisami polskich zawodniczek. "Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka wygrały w listopadzie 2025 roku turniej play-offs Billie Jean King Cup. Zaraz po zwycięstwie wszystkie cztery reprezentantki złożyły autografy na dużej piłce tenisowej. Teraz ta fantastyczna pamiątka może trafić właśnie do Ciebie!" - czytamy w opisie licytacji.
Licytacja potrwa do 11 lutego do godziny 9.59, a aktualna cena wynosi jedynie 440 złotych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o przedmioty wystawione na aukcję przez Igę Świątek. Rakieta tenisowa i ręcznik z Wimbledonu polskiej zawodniczki to prawdziwy hit, a aktualna cena w zaledwie kilka dni przekroczyła 100 tys. złotych. Obecnie wynosi 110 250 złotych.
Hasłem 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - pod takim motto odbędzie się zbiórka 25 stycznia 2026 roku, której celem jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.